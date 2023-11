Guido Bisterfeld: “las expectativas que tenemos con el gobierno nacional son muy pesimistas”

Compartir esta noticia:

El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa confirmó que de cortarse la obra pública nacional, se paralizarían obras como el Acueducto del Norte y corren riesgos obras de saneamiento en Santa Rosa y la Travesía Urbana de General Pico, entre otras. Por el momento, La Pampa no prevé recortes de áreas de gobierno y se intentará pagar el bono de fin de año a las y los estatales.









El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfeld, se acercó este viernes a la Legislatura a explicar el Presupuesto Provincial, que fuera enviado por el gobernador Sergio Ziliotto, luego de que Javier Milei ganara el balotaje presidencial.

En diálogo con Plan B, Bisterfeld dijo que peligran obras de importancia como el Acueducto de General Pico o la Travesía Urbana de General Acha, entre otras.

También sostuvo que intentará pagar un bono de fin de año a las y los estatales, siempre y cuando no se comprometan las finanzas públicas. “Las expectativas que tenemos no son las mejores”, dijo.

Consultado por las críticas de la oposición para el tratamiento exprés del Presupuesto, Bisterfeld las desestimó y recordó que “la Cuenta de Inversión fue presentada en tiempo y forma, antes del 30 de septiembre. Tuvieron tiempo suficiente para analizarla. Sí, es cierto que el Presupuesto lo enviamos más tarde, porque teníamos incertidumbre y una vez que se vio qué signo político ganaba las elecciones y quién será el Presidente, dentro de esas indefiniciones, enviamos el Presupuesto y la premura por tratarlo es para iniciar el 2024 con un presupuesto aprobado y un plan de gobierno diseñado”.

En referencia al planteo de Trapaglia, que el presupuesto debería ser tratado por la próxima composición de la Cámara y que no se conocen los nombres de los nuevos funcionarios de gobierno, Bisterfeld dijo que “el Presupuesto lo envía el Gobernador, a cargo del Ejecutivo. Después, quiénes son los ministros a cargo de ministerios, es secundario, porque quien digita la política, es el gobernador electo. Eso no cambia en nada. Si bien hay ministros a cargos de ministerios, quien digita las políticas es el Gobernador electo, por cuatro años más”.

—¿Hubo contactos con Nación sobre lo que puede pasar con el Presupuesto Nacional?

—No, la única definición que hubo, a través de medios periodísticos, es que Milei corta la obra pública, inclusive la que está en ejecución. Pero cuando presentamos el Presupuesto el lunes, él había dicho que lo que estaba en ejecución, se respetaban los contratos y lo nuevo se cortaba. Dos días después, se desdijo y adelantó que corta toda la obra pública. Esa es la única modificación, pero no hubo contactos oficiales con las nuevas autoridades.

—¿Cambia en algo las nuevas definiciones de Milei?

—Nosotros habíamos puesto 42.000 millones de financiamiento, que eran fondos que vienen del gobierno nacional, para financiar obras en La Pampa. Se garantizan la terminación de obras en ejecución, pero, en caso que no ingresen, habrá que sacarlas de las arcas provinciales para sostener esas obras.

Se trata de obras de saneamiento urbano en Santa Rosa, la Travesía de General Acha, obras en la Ruta 18. Esas son obras que se hacen en La Pampa, están en el presupuesto pampeano, pero se financian con fondos nacionales.

—¿Y el Acueducto a General Pico?

—Está en el Presupuesto Nacional, lo licitó y lo ejecuta Nación.

—Si Milei cumple con lo que dijo se paraliza…

—Es más tema de negociación por parte de los legisladores nacionales de La Pampa, que defiendan los derechos de la provincia. Ya excede al Presupuesto provincial.

—¿Hay recursos destinados para terminar el Megaestadio?

—Hay un convenio firmado con Nación que financiaría el 100% del Megaestadio. Dentro de los fondos discrecionales, en vista de las declaraciones del presidente electo Milei, no ingresarían. Están previstos, si ingresan los fondos.

—Milei pone en duda el pago del aguinaldo y la eliminación de diferentes áreas, ¿Qué opinás?

—Es muy caótico y preocupante. La diferencia con el Presupuesto Provincial, es que no es un presupuesto de recorte, contamos con 120.000 millones de cargos, hay creación de cargos, aseguramos el pago de jubilaciones y, a pesar de que estimamos un recorte de los envíos para el déficit previsional, se asegura el pago de jubilaciones con fondos provinciales, el pago de salarios.

Pero lo que se viene, si es que se hace todo lo dicho en campaña, es un recorte muy grande que va a impactar en la actividad económica. Si se corta la obra pública, el diputado Robledo dijo que son 2.000 puestos de trabajo en La Pampa. Solo en el barrio Procrear hay 700 empleados trabajando ahí. Si se corta el envío de fondos, sería un impacto muy grande en la parte social y la actividad económica.

—En Tucumán, el Gobernador presentó un proyecto de presupuesto de recorte importante y eliminar áreas. ¿La Pampa va a eliminar áreas o direcciones?

—Eso está en estudio. Por lo pronto, el Presupuesto que presentamos, es sin recorte de áreas. Sí con recorte de fondos, de alrededor de 200.000 millones de pesos. Pero no recortes de áreas, personal o horas extras. Se recortan los recursos y los gastos en temas que no son esenciales para la prestación de servicios del estado.

—El 30 se reúne la Intersindical con el gobierno y desde los gremios adelantaron que no van a resignar la cláusula gatillo y el bono. ¿Esa plata es de presupuesto anterior?

—Vamos a reunirnos con la Intersindical. Creemos, por convicción ideológica, que el salario no debe perder con la inflación, pero priorizaremos por ser financieramente responsables. Si vamos a firmar algo con los gremios, lo queremos poder afrontar. Una vez que se firma un aumento, tenemos que cumplirlo todos los meses.

—¿El bono de fin de año estaría garantizado?

—Es lo que queremos ver y vamos a discutir con los gremios?

—¿Pero está en el Presupuesto 2023?

—Sí, pero es un Presupuesto. También teníamos presupuestado el ingreso de fondos nacionales hasta diciembre, pero hoy tenemos un sinnúmero de obras nacionales, donde se están disminuyendo a través de las declaraciones que hizo Massa, que va a recortar las transferencias discrecionales y las hará a través de autorizaciones de Milei.

Por supuesto que las empresas que están certificando las obras, debemos hacerles frente. Es un Presupuesto, pero han surgido una serie de gastos que antes tenían otro tipo de financiación y queremos honrar los compromisos asumidos.

—¿Hay alguna posibilidad legal de que, en caso de que Milei retenga la coparticipación, que la provincia se quede con su parte, cuando la cobre y envíe la otra?

—Es muy difícil que se retenga la coparticipación. Ese es otro de los cambios, que ahora dice el presidente electo Mileii que no derogará la coparticipación. Ya dijimos que la alternativa que tiene, es vaciar la masa coparticipable. Ya en el Presupuesto estimamos una disminución muy fuerte de ganancias, ya que lo que ha dicho y está en su plataforma, que las retenciones a productores agropecuarios, se pueden tomar a cuenta de ganancias.

O sea, Nación, sigue reteniendo lo que exportan, pero lo toman a cuenta de Ganancias y no se recauda Ganancias. No es necesario que elimine la coparticipación. La vacía a través de diferentes medidas impositivas y no transfiere nada a las provincias.

—¿Cómo imaginan la relación desde el gobierno provincial con Milei?

—Vamos a estar al pie del cañón, para defender los derechos de los pampeanos. Justamente, contar con fortaleza financiera, nos permite tener independencia económica en la toma de decisiones, para que no nos fuercen a firmar acuerdos o cumplir algo que sea en detrimento de los pampeanos.

—Luis ‘Toto’ Caputo sería el ministro de Economía, ¿qué opinás?

—Los antecedentes de Caputo… fue la persona que le decían el Messi de las finanzas y nos endeudó por 100 años. Y cuando explotó todo, renunció y se fue. La verdad es que las expectativas son muy pesimistas. Esperemos que no y Dios quiera que le vaya muy bien. Si le va bien al gobierno nacional, nos va bien a todos, pero las expectativas, no son las mejores.

La población de La Pampa eligió un gobierno con un estado presente, que interviene en la economía y apoya a todos los sectores. Y eso es lo que pensamos. Es todo lo contrario a lo propone el Presidente electo. Hay una gran incertidumbre y una gran preocupación. No hay contactos con Nación.

—La ley impositiva en La Pampa se ajustarán por inflación, ¿Cuáles serán los aumentos del año que viene?

—Las alícuotas se van a respetar. No habrá mayor presión impositiva y sí se ajustarán por inflación, de acuerdo a la inflación que se prevé en el Presupuesto Nacional. Se estima un 95% de inflación anual y ese será el aumento.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios