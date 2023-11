Protagonizaron un clásico de la política pampeana: “Soy un negro peronista y me gusta serlo” (videos)

Compartir esta noticia:

El exgobernador Rubén Marín fue reconocido como vecino destacado por el Concejo Deliberante de Santa Rosa en la misma edición en que se homenajeó a Alejandro Levintan, el periodista con el que mantuvo varios cruces públicos durante sus mandatos.

Rubén Marín eclipsó el Concejo Deliberante de Santa Rosa durante la edición 2023 de la entrega de los reconocimientos a vecinos y vecinas destacadas. Pero tuvo su partener en el recinto, como lo tuvo durante su gestión de gobierno: el periodista Alejandro Levintan, recordado por las preguntas y las interrupciones necesarias si consideraba que no se le había respondido.

“Quiero saludar a Alejandro Levintnan, le doy una abrazo profundo. Prometió visitarme, pero no lo hizo. Vení a tomar unos mates cuando quieras, le dije. Nos concomeos de hace muchos años y realmente lo respeto desde siempre”, señaló el cuator veces gobernador de La Pampa, Rubén Marín.

En ese momento se le acercó el periodista y compartieron la escena durante el agradecimiento de Marí. Levintan tuvo que dejar la profesión por una enfermedad de largo tratamiento que le afectó la voz.

“Se que hay miles de pampeanos que merecen este reconocimiento, por eso lo agradezco muchísimo. Gracias a la compañera que se tomó el trabajo de incluirme, y a la tolerancia del resto de los y las concejalas que acompañaron”, siguió el referente del peronismo provincial.

Resaltó “la generosidad de Santa Rosa, porque quien les habla es de Trenel, pero en Pico me dicen que soy de Santa Rosa y Santa Rosa me putea porque dice que soy de Pico”, dijo y provocó la carcajada de la gran cantidad de personas que coparon el recinto de sesiones.

“Se que no estamos bien, hemos superado otras y también superaremos esta. Quiero agradecerla toda mi familia, que hoy me acompaña. Ya llevo 58 años de casado, que no es chiste”, bromeó.

“Mi esposa, mis hijos, fueron una parte fundamental de mi carrera. Vengo de una familia muy pobre. En el 52 cuando nos hicimos provincia, con la beca, en fin. Este es un profundo radical (por Levintan), y sé que el me respeta a mí, que soy un negro peronista, y me gusta serlo”, aseveró.

“Este es uno de los actos más emotivos y más profundos de mi vida, no obstante, de haber pasado por muchas buenas y por muchas malas”, cerró y se abrazó al periodista que hizo su carrera en LU 33, Emisora Pampeana, Radio Noticias y La Arena.

Esa misma tarde, el propio Levintan recibió su reconocimiento y generó otro de los momentos de mayor alagaría de la tarde.

