​El SITRASAP le pide a Milei que respete los derechos adquiridos por los trabajadores

Desde el gremio que nuclea a trabajadores y trabajadoras de la salud solicitaron que el ajuste no recaiga sobre el sector.

A través de un comunicado de prensa, el Sindicato de los Trabajadores de la Salud Pampeana (SITRASAP), le reclamó al presidente electo, Javier Milei, que respete los derechos adquiridos de las y los trabajadores.

Además advirtió que los jubilados “no son los que tienen que pagar los platos rotos de los que detentan el poder en un país con tantos recursos por explotar” y le solicitó al gobierno provincial “que considere el camino que se viene transitando a la lo largo de la gestión anterior, la cual al seguir en el gobierno de nuestra Provincia las mismas autoridades, se da una continuidad en el tiempo, lo que contribuye a mantener y mejorar la manera en que se dan las negociaciones”.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

informó informar a los trabajadores de la salud a quienes representamos, que en momentos tan difíciles y complejos como los que se dan por un cambio de gobierno, más aún cuando se atraviesa una de las peores crisis económica de la historia de este país, nuestro Sindicato siempre se va a manifestar en contra de la perdida de derechos de nuestros afiliados. Por lo que pedimos al Gobierno Nacional, tanto al que deja el poder como al que asume la presidencia de nuestra Argentina, que tenga en consideración que los trabajadores no somos los que generamos la crisis económica en la cual estamos inmersos, así como tampoco somos los generadores de la tan mencionada grieta política que deja a los mismos en el medio de un tire y afloje del que nunca sale beneficiada la sociedad.

En otras palabras, exigimos al presidente entrante que respete los derechos adquiridos por los trabajadores, y que considere al momento de crear las nuevas políticas de gobierno que las bases “las/os de más abajo”, no somos los que debemos pagar las deudas que generan los de arriba. Además, que tenga en cuenta que nuestros jubilados no son los que tienen que pagar los platos rotos de los que detentan el poder en un país con tantos recursos para explotar, a tal punto que no queda otra que entender que los culpables de esta extrema situación por la cual atraviesa nuestro país, son las clases políticas y los grupos de poder que solo piensan en su beneficio personal e implementan mandato tras mandato políticas públicas desacertadas.

A nuestro gobierno provincial, le pedimos que considere el camino que se viene transitando a la lo largo de la gestión anterior, la cual al seguir en el gobierno de nuestra Provincia las mismas autoridades, se da una continuidad en el tiempo, lo que contribuye a mantener y mejorar la manera en que se dan las negociaciones.

Nuestro Sindicato no va a resignar derechos de los trabajadores al momento de la negociación, de esta manera dejamos plasmada la postura de nuestro Sindicato, de no renunciar derechos ni necesidades básicas de los mismos, tal cual se vino haciendo durante el mandato actual, esperamos seguir por el camino donde cada trabajador pueda vivir dignamente.

