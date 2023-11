“Nosotros queremos que nuestros hijos estudien, que no pasen por lo que pasamos nosotros”

Compartir esta noticia:

María Álvarez y Carlos López destacaron los diferentes emprendimientos que lleva adelante la Corriente Clasista y Combativa en Santa Rosa. “Esta organización me sacó adelante”, dijo la mujer. “Es mentira que nos sacan plata, donamos un dinero para gastos y el funcionamiento del merendero”, agregó el integrante de la cooperativa de construcción “René Salamanca”.

Este martes, en conferencia de prensa, la Corriente Clasista y Combativa se pronunció contra los allanamientos que sufrieron días atrás, en el marco de una causa iniciada en el gobierno de Mauricio Macri.

Luego de la lectura de un documento, María Álvarez y Carlos López contestaron las preguntas de la prensa. Consultada sobre si había novedades respecto a los allanamientos, María dijo que no. “Estamos todos los compañeros dispuestos a ser testigos por las acusaciones a nuestra organización y a nuestro coordinador (Walter Brandimarte). Queremos demostrar que la organización es transparente y están todos los compañeros predispuestos a demostrarlo”.

“Cuando nos allanaron, nos pedían las altas y bajas en la organización. Estamos indignados con la situación. Hace años que estamos laburando acá y no es que no trabajamos. Está a la vista, si no trabajás no vivís, no comés, no mandás tus hijos a estudiar”, agregó.

“Fue una falta de respeto. Sí somos laburadores. Hace nueve años que estoy en la organización y siempre he trabajado. Sé cómo se maneja todo, acá no hay nada oscuro. Si fuera así, no estaríamos trabajando. Antes nos tocaba trabajar en negro, más esclavizados y te pagaban lo que a ellos les convenía. Hoy, acá tenemos una oportunidad de trabajar dignamente, de llevar un sustento a mi familia. Como parte de esta organización, me siento orgullosa. He aprendido muchas cosas”, dijo María.

“Durante muchos años fui víctima de violencia. Antes yo hacía todo lo que el hombre decía, no tenía voz, no tenía acompañamiento de nadie y durante muchos años pensé que lo que me hacían era correcto. Pero esta organización me dijo que tenía que decir que no, que había gente que me iba a apoyar, que me iba a ayudar. Hasta mi pequeña hija sufrió abusos”, reveló la integrante de la organización.

“Esta organización fue la que me sacó adelante y me ayudó, porque nadie me ayudaba. Yo, puedo decir por mí y por cada uno de mis compañeros que laburamos, que queremos una Argentina productiva, que nuestros hijos estudien, que tengan el derecho a estudiar, a ser alguien en la vida y que no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros, que puedan ser mejores que los padres”, afirmó María.

“No sé por qué nos llaman vagos. Salimos a laburar. No vamos a ser parte de la Argentina sumisa, de tantos años. Queremos tomar decisiones y trabajar, de lo que sea. No le tenemos miedo al laburo, ya sea de albañil o trabajos de pintura. Las mujeres trabajamos de albañiles porque podemos”, resaltó.

María Álvarez recordó que las altas y bajas de empleos, son decididas por el gobierno nacional. “Ojalá que ahora esos trabajos no estén en riesgo. Esta persona que va a asumir como Presidente, espero que piense más en la gente y no en sus propios intereses. Nosotros manejamos las asistencias. Cada uno tiene su delegado, su revisor de cuentas, tomamos asistencia, nunca les damos bajas porque sí. Siempre hablamos con los compañeros, por qué faltan, qué situación tienen. Vemos más allá de eso, qué les está pasando”.

Por otra parte, Carlos López aclaró que las bajas en los planes de empleo se dan ante inasistencias reiteradas. “Primero se habla con el compañero, se dan muchas oportunidades y las bajas se dan entre asambleas, entre todos los compañeros del proyecto. Se toman las asistencias y Nación decide cuáles son las bajas”.

“Nosotros primero preguntamos por qué se falta y luego se manda la baja a Nación. Siempre tratamos de salvar al compañero, no se les da la baja derecho, preguntamos qué problema puede tener y se decide en una asamblea del proyecto”, agregó López. “Las acusaciones que nos hacen son falsas. Se llevaron cosas que no tenían nada que ver con la causa. Se llevaron hasta una Tablet del hijo del coordinador, que tenía jueguitos”, criticó.

“Yo pertenezco a la Cooperativa René Salamanca, de construcción. Tenemos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y hacemos mejoramiento a casas que nos asignan. Ya hemos hecho varias casas. Este trabajo lo tenemos hasta fin de año y luego no sabemos qué va a pasar. Espero que sigan saliendo casas, lo que queremos es trabajar. Contamos con compañeras que trabajan en la construcción y trabajan a la par de nosotros, son buenas trabajando”, afirmó

“Nosotros trabajamos, somos una organización que sabemos el movimiento, los gastos que hay y, como en un hogar, hay que pagar la luz, el gas, la comida. Nos sostenemos nosotros. Algunos dicen que nos sacan la plata, pero no es cierto. El grupo de delegados decidió que íbamos a donar un dinero, para sostener esta organización. Así pagamos la luz, el gas. Y contamos con el merendero que da la comida, nos sostenemos nosotros mismos. Por eso, donamos una x cantidad de plata, para sostener esta organización que, como dijo la compañera, a muchos nos dio una mano y, hoy en día, los compañeros están con la frente en alto”, destacó Carlos.

Consultado sobre si han recibido nuevos hostigamientos, López dijo que no. “No nos sorprendería que nos intervengan los teléfonos o nos espíen. Es lo que realmente hacen, pero no van a encontrar nada porque nosotros somos bien transparentes”.

