Estancamiento económico y alta suba de precios: las consecuencias de la estanflación anunciada por Milei

El escenario de los primeros meses de la gestión de Javier Milei, no serán los ideales. Así lo confirmó el presidente electo en declaraciones radiales, donde aseguró que en los próximos meses habrá estancamiento económico acompañado de alta suba de precios.

El flamante presidente de la Argentina, Javier Milei, anticipó en horas recientes que la Argentina enfrentará una estanflación en los primeros meses de lo que será su gestión. Para el mandatario que asumirá el cargo el 10 de diciembre próximo la primera parte de su mandato va a estar marcada por una caída económica acompañada de altos niveles de inflación.

¿Qué es la estanflación?

A su regreso de los Estados Unidos, Javier Milei dialogó con Radio La Red y aseguró tajante: “Va a haber una estanflación. Porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo que la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos”, dijo.

Vale considerar que la estanflación es un escenario que combina el estancamiento de la economía con una alta suba de precios. Los expertos suelen coincidir en que el país está en un contexto recesivo y la inflación no da respiro.

La estanflación se trata de un término que surge de la combinación de «estancamiento» e «inflación» y se utiliza para describir una situación económica. En este escenario, conviven dos fenómenos: una alta tasa de inflación y un estancamiento económico, caracterizado por tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que son bajas o incluso negativas.

Este fenómeno puede presentarse cuando una economía experimenta altos niveles de inflación con aumentos significativos en los precios de bienes y servicios y, al mismo tiempo, enfrenta un estancamiento en su actividad económica general.

Mirada de experta

En diálogo con PERFIL, la economista Natalia Motyl, de NM Consultora aseguró: «efectivamente, la Argentina está una situación difícil hace muchos años de estanflación».

A su entender. «desde el 2011 que nuestro país no genera puestos de trabajo y la inflación pasó del tipo moderado a galopante».

Llegada al punto de explicar el fenómeno recordó que «estanflación es la unión entre estancamiento económico (las empresas de un país no crecen, no se abocan a nuevos proyectos y no generan más empleo) e inflación (los precios de las cosas que compramos suben mucho). Entre las consecuencias están: i) caída de los salarios reales (cada vez compramos menos cosas); ii) hay menos empleo; iii) las empresas cada vez producen menos por la inflación y el estancamiento económico; iv) se invierte cada vez menos; v)cae la recaudación, por lo que el gobierno tiene dificultades de pagar sus obligaciones, incrementando el riesgo de default; y vi) agudización de crisis de confianza que asegura la salida de capitales», completó la especialista.

