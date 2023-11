Formalizan a concejal de Santa Isabel por encubrimiento: “me siento perseguido”

Compartir esta noticia:

El concejal Bernardo Ocejo, de Juntos por el Cambio, fue formalizado por encubrimiento de intento de femicidio por un hecho ocurrido el 30 de septiembre en la casa del agresor. El hombre, tras una discusión, le habría dado una puñalada a su pareja.

La mujer puso el brazo y la herida le fue producida en la cabeza. Tras la agresión, fue atendida en Victorica y el agresor, permanece detenido en la Alcaidía de 25 de Mayo.

El juez Carlos Espínola formalizó al concejal como encubridor a pedido del fiscal Enzo Rangone, por encubrimiento de intento de femicidio.

“Persecución”

El concejal Bernardo Ocejo asegura que fue él mismo el que llevó al agresor a la policía, ni bien ocurrió el ataque, y que la policía no hizo nada. “Está todo direccionado, me siento perseguido. Tienen todas las pruebas para darse cuenta de que acá no hay ningún tipo de encubrimiento. Yo lo llevé a él (por el agresor) a la comisaría y la policía decide no demorarlo ni detenerlo”.

“Ahí pedí que hiciera una exposición, por lo que veía y él decía que ‘había hecho una macana’ y le dije a la policía que me lo llevaba a mi casa y que ahí iba a estar. A las una de la tarde, aparece la policía”, indicó.

“Parece que el fiscal no toma en cuenta que presentamos las pruebas. En un momento ellos toman conocimiento de un informe de la policía, donde no dicen nada de que yo lo había llevado a la comisaría. Y queda como que yo ocultaba pruebas. La prueba se la llevé cuando llevé a este chico a la mañana. El fiscal me hace un allanamiento pidiendo un buzo anaranjado y un pantalón azul. De dónde saca la policía lo de la ropa. Lo saca de cuando yo lo llevé a la policía”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Tengo una bronca muy grande, toda mi vida he sido una persona de bien, no tengo nada sucio y verme envuelto en esto por hacer lo que corresponde, ahora me quieren sacar el celular, es una cosa de locos, hay todo un circo montado”, añadió.

“Me quieren sacar el teléfono cuando tienen el teléfono de él. Las llamadas que él me puede haber hecho, lo van a poder ver en ese mismo teléfono. A esta altura me voy a revelar, me voy a atar en la plaza de Santa Rosa y que me lleven preso. El fiscal no ve las pruebas que nosotros le mandamos y me acusa de ocultamiento de pruebas”, se quejó

“Yo no soy abogado, no soy policía, y si hice algo, no lo hice consciente, porque yo no sé de estas cosas”, finalizó.

