Tiene dictamen el presupuesto 2024

Después que el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, junto a todo su gabinete, diera respuesta a las inquietudes de las y los diputados de la comisión de Hacienda y Presupuesto, éstos emitieron dictamen respecto al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Financiero 2024. La mayoría, integrantes del bloque FREJUPA, aconsejaron su aprobación mientras que la oposición en su conjunto anunció que fijará posición en el recinto cuando la iniciativa sea tratada.

Inmediatamente de constituida la comisión, las y los legisladores iniciaron con una ronda de preguntas aclaratorias que los visitantes fueron respondiendo.

Es así que lo primero que aseguró el ministro fue que, ante el ingreso del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la ley de ministerios, su implementación no modificará en nada lo presupuestado pues “las áreas que el organigrama re-direcciona o modifica su denominación ya tienen su asignación presupuestaria prevista en el proyecto 63/2023”.

Ante la inquietud de la diputada Laura Trapaglia por conocer los motivos por los cuales hay ciertas partidas que quedaron subejecutadas, se le informó que las mismas son poco significativas y que hacen al promedio de ejecución del 89%, que se llevó a cabo.

Sobre los cargos pendientes de ingreso a la administración pública, el ministro aclaró que del total que se detalla en el proyecto 350 trabajadores ya están en planta permanente, 720 expedientes están a la firma del gobernador y el resto están con las tramitaciones administrativas para formalizar su ingreso.

El diputado Mauricio Agón consultó sobre “¿qué piensa hacer el gobierno provincial si el presupuesto quedara “desenganchado” de la nueva realidad que podría generar, con sus medidas, el próximo gobierno nacional?”. Bisterfeld le respondió que “todo lo que plasmamos en este presupuesto se podrá cumplir en tiempo y forma, hemos tomado todas las prevenciones al respecto…ahora, se supone que en algún momento el próximo gobierno tiene previsto anunciar una batería de medidas que si generaran grandes cambios obligarán a modificaciones que no sabemos cuáles podrían ser”. Agón pidió que en ese caso, rápidamente el Ejecutivo haga esas modificaciones que fueran necesarias y las envíe a la Legislatura para su aprobación.

A esa inquietud se sumó también el diputado Francisco Torroba, que pidió “estar atentos ante la vuelta del menemismo, porque sabemos del daño que supo causar” y es por eso que dijo que “me preocupa el escaso aumento respecto al presupuesto de este año, que tienen las partidas del ministerio de la producción. Me parece que hay que estar muy atentos para no salir a correr detrás de la crisis, si no anticiparse a ella”.

Trapaglia preguntó los motivos por los que en el presupuesto se anuncia la finalización del fideicomiso de la cartera de deudores incobrables del Banco de La Pampa (implementado durante la gobernación de Rubén Marín y la gestión de Néstor Bossio al frente del BLP). Los funcionarios le respondieron que “el monto que quedaría por cobrar es muy residual, tanto que es más alto el costo de mantenimiento del fideicomiso, que lo que se recupera año a año de esa deuda”.

Más adelante, el diputado Marcos Cuelle preguntó de qué forma el IPAV recupera los montos de los planes Mi Casa I, Mi Casa II y Mi Casa III. “Mi Ccasa I se destina a municipios con menos de 10 mil habitantes y en ese caso se prescinde de la devolución de los montos asignados. Tienen recuperación de fondos los programas Mi Casa II Y III”, respondió Bisterfeld.

Por último, la legisladora Laura Trapaglia preguntó si hay intención del gobernador por hacer un “recorte” en la planta de funcionarios y Bisterfeld indicó que “se mantendrá la estructura actual”.

