Ajuste en la Municipalidad: “me llamó la atención”

Compartir esta noticia:

La viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto, se manifestó sorprendida por el achique de áreas y de 20 funcionarios que decidió Luciano di Nápoli para su segundo mandato. Grotto destacó el trabajo realizado en estos cuatro años “de convivencia democrática, sobre todo, en tiempos donde está el juego del futuro de la Democracia”.









La viceintendenta Paula Grotto presidió este jueves la última sesión ordinaria de su mandato, donde aprobaron el nuevo organigrama municipal y los nuevos cuadros tarifarios.

“Fueron cuatro años de mucho trabajo y hoy en la sesión hicimos un resumen entre todos, me pareció super interesante la convivencia democrática, sobre todo en este presente que nos tiene preocupados a todos por la situación del país y el futuro de la democracia”, le dijo a Plan B Noticias.

Resaltó que “hemos debatido fuertemente las ordenanzas, pero siempre hablando sobre la problemática, y nunca llevándolo al plano personal. Y deseo profundamente que la próxima composición del Concejo Deliberante siga en el mismo camino. Esperamos que estas palabras que todos reflejamos, sean tenidas en cuenta”.

“Además, quiero hacer un gran agradecimiento al equipo de trabajo, porque hemos hecho una gran tarea extralegislativa. También un gran agradecimiento al personal del Concejo Deliberante. Encontramos un grupo humano, interesante, que tiene puesta la camiseta de este Concejo Deliberante”, resaltó.

“Se han aprobado muchas ordenanzas por unanimidad, que se resume en un minuto de votación, pero lleva mucho tiempo de conversaciones, de escuchas. Hemos cumplido con el objetivo de alcanzar consensos, que es lo que me había propuesto cuando inicié el mandato”, dijo Paula Grotto.

Agregó que “desde lo extralegislativo nos pusimos el objetivo de abrir las puertas y lo logramos. Muchísimas personas pasaron por acá, personas que nunca habían ingresado a la Municipalidad ni al Concejo”.

Por último, se manifestó sorprendida por el recorte de áreas municipales que pidió el intendente Luciano di Nápoli: “no pensé que iba a haber este recorte de funcionarios, porque sé y viví de cerca el trabajo impresionante que hicieron, un equipo de funcionarios que se puso la camiseta de la ciudad. Recibimos una ciudad totalmente diferente a la que dejamos. Además, se innovó en muchas situaciones para dar respuestas a las y los ciudadanos. Me sorprendió. No sé si compartir o no la decisión, porque no conozco el nuevo organigrama. Me parece que para llevar adelante la gestión se va a necesitar de la misma cantidad de personas, pero el intendente sabrá por qué tomó esa decisión”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios