Aprobaron aumentos del 60% para los taxis y el boleto de colectivo costará $190

Compartir esta noticia:

En la sesión del Deliberante, las y los ediles, aprobaron el paquete de medidas del Ejecutivo municipal, que incluye un nuevo organigrama con reducción de secretarías y también una modificación en la tarifaria. “Es un orgullo haber representado a la sociedad santarroseña estos cuatro años”, dijo Mariano Rodríguez Vega y enumeró los logros de la primera gestión de Luciano di Nápoli.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Este jueves se realizó la última sesión del Concejo Deliberante, que dio luz verde a una serie de proyectos enviados desde el Departamento Ejecutivo y que incluyó, entre otros, la tarifaria de taxis y los colectivos y un nuevo organigrama municipal, con una reducción de la planta de funcionarios.

La sesión, a modo de cierre de cuatro años de gestión, estuvo cargada de emociones de parte de las y los ediles elegidos entre el periodo 2019-2023. “Hoy aprobamos la ordenanza del organigrama municipal, la ordenanza tarifaria y los aumentos en la estructura de costos, por un lado, del servicio de pasajeros y el de coches taxímetros, en el Deliberante”, dijo a Plan B el edil del FreJuPa, Mariano Rodríguez Vega.

“El organigrama municipal se aprobó con el formato y las secretarías que envió el Departamento Ejecutivo, con una reducción importante de áreas, otras que se unieron, entendiendo la situación social, económica y el sentir de la sociedad. Es un proyecto que fue aprobado también por miembros de la oposición”, resaltó el concejal.

Consultado sobre el precio del boleto del colectivo, Mariano Rodríguez Vega señaló que “por estructura de costos, debería estar en $370, pero va a estar en $190”.

En cuanto a la nueva tarifaria, Mariano Rodríguez señaló que hubo modificaciones en las tasas municipales, que con anterioridad se cobraban por metro lineal. “El otro punto tiene que ver con la Tasa de Servicio de Seguridad e Higiene, que pasan a cobrarse por la capacidad contributiva, para quienes tienen grandes inmuebles. En ese sentido, la tasa por servicios municipales, pasa a cobrarse por la valuación del inmueble, que es una valuación que hace Provincia y se impondrá una tasa”.

“En la Tasa por Servicio de Seguridad e Higiene, se cobrará por la capacidad de ingresos brutos del comerciante que lo pide. Esto trae una mayor solidaridad entre vecinos, a la hora de hacer el cobro. Hoy se hace por emisión y la tasa es para todos iguales, pero hay comercios que deberían hacer otra contribución y otro valor en la tasa que se les cobra”, agregó Mariano Rodríguez Vega.

En cuanto a la tarifa de taxis, el edil dijo que “se actualizó la tarifa de taxis con un 60% de aumento. El Concejo habilita el aumento automáticamente, porque así lo establece la ordenanza”.

Consultado sobre su experiencia como concejal en estos cuatro años, Mariano Rodríguez Vega dijo que fue una sesión cargada de emoción. “Yo soy periodista del diario La Arena, hago comunicación desde hace tiempo y es una profesión que me encanta. La militancia me llevó a estar en este lugar, donde me tocó pasar momentos muy importantes en lo personal y en lo colectivo, con una gestión del intendente di Nápoli que vino a transformar la ciudad, algo que también mencionaron miembros de la oposición”.

“Se creo la empresa Alimentar Santa Rosa, el Mercado Municipal, en breve estará el Mercado Concentrador, la estatización del transporte de pasajeros, los créditos municipales y un abanico de medidas en beneficio de santarroseños y distintos sectores, como los productivos y la cultura en general, que fueron apoyados por los vecinos. Es un orgullo haber sido en estos cuatro años concejal. La emoción nos invadió a los once concejales y es un orgullo haber presentado a la sociedad santarroseña estos cuatro años”, cerró Mariano Rodríguez Vega.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios