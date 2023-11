Horacio di Nápoli: “hay que fabricar autos que no circulen a más de 140 km por hora”

Compartir esta noticia:

El ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio di Nápoli, aseveró que para mejorar la forma de manejo en rutas y calles “se necesitan más controles” y confirmó que le solicitaron a las fábricas de autos que “no hagan vehículos que desarrollen velocidades máximas superiores a 140 kilómetros por h ora”.

Luego de la inauguración de la Base Operativa de la Agencia Nacioanl de Seguridad Vial en la ruta 5, cerca del Frigorífico Carnes Pampeanas, el ministro de Seguridad de La Pampa destacó que “la mayor cantidad de víctimas fatales se producen por exceso de velocidad”.

“Lo importante es que controles sean en toda La Pampa y que sean sorpresivos”, afirmó.









“Con cinemómetro (radar), con alómetro (detecata consumo de alcohol) y alcoholímetro (mide la cantidad de alcohol en sangre). Acá tienen la base operativa, pero se van a hacer en todas las rutas que pasan por la provincia”, explicó sobre la base inaugurada este miércoles.

— ¿Qué piensa de extender la Revisión Técnica Obligatoria a toda La Pampa?

— No lo hemos evaluado, hay otras prioridades. Esto se habla mucho en el Consejo Federal. Hoy por hoy la lucha que estamos dando a nivel nacional es la de tratar de que las automotrices no fabriquen vehículos que desarrollen velocidades más allá de los 140 kilómetros

No les voy a mentir, hay una cuestión económica dentro de este reclamo. La gente se lleva el auto que va a 220 km/h. Si es un problema económico, no me interesa. Con una vida en juego, no me interesa el problema económico

— ¿Es la principal causa de muerte en tránsito?

— Sí, la mayor cantidad de víctimas fatales se da por el límite de la velocidad. Esta idea surgió del consejo provincial de tránsito, lo llevamos a nivel nacional y hoy tenemos el apoyo de la mayoría de las provincias. Hemos logrado un consenso nacional con el resto de las provincias

— ¿Está de acuerdo con la velocidad máxima de 30 km/h en el casco histórico de Santa Rosa?

— Sí, no hay apuro para nada. Hay que sumarles controles a las medidas. Cuando surgió el alcohol cero, todos festejábamos, pero no sirve la ley sola si no somos eficientes en los controles. Que significa, sumar alcoholímetros como estamos haciendo en la Provincia. Hay que infraccionar, multar y actuar en consecuencia.

— ¿Y no tiene que modificarse la ley para que matar en tránsito no tenga una sanción menor, sin prisión?

— Tiene que ser un delito penal. Estoy de acuerdo, deberíamos ser mucho más severos. Para eso hay que modificar el Código Penal. Cuando hablamos de conductas maliciosas como las picadas, podemos hacer operativos, hacer secuestros, pero después terminan con penas de prisión en suspenso. Hoy los jueces no tienen elementos para determinar sanciones más severas.

Ley de ministerios

Por último, di Nápoli fue consultado por la modificación de la ley de ministerios, que incluye Justicia a la actual cartera de Seguridad, afirmó que “me parece bien, en la mayoría de las provincias es así, Seguridad y Justicia son parte del mismo ministerio”.

Respecto de su continuidad en el cargo, dijo que “no he hablado con el gobernador. Yo no tengo problemas de asumir la responsabilidad que me den si me siento útil. Pero no es trata de una cuestión de poder”.

