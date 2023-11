​​Ziliotto: “los gobernadores necesitamos gobernabilidad y la gobernabilidad son recursos”

Compartir esta noticia:

El mandatario provincial confirmó el pago del aguinaldo. Aseguró que se volcarán cerca de 30.000 millones de pesos a la economía pampeana, cuando se abone, junto a los salarios del mes. Pidió que no haya “inflación por demanda” y que no suban los precios para no depreciar el poder adquisitivo de las y los pampeanos.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, evaluó en declaraciones radiales la relación que La Pampa mantendrá con el gobierno nacional de Javier Milei y señaló que el principal objetivo es no entregar la independencia económica de La Pampa. Sostuvo que la palabra que prima junto a sus pares provinciales es incertidumbre y que, en términos futbolísticos “es momento de pisar la pelota y ver cómo ataca el otro equipo”.

Por otra parte, criticó la estanflación que generarían las medidas de Javier Milei. “Es una forma de involucionar”, se lamentó el mandatario pampeano, y volvió a destacar la solvencia financiera de la provincia. “La independencia económica es la joya más valiosa que nos permite decir sí o no a un gobierno nacional, según estén contemplados los intereses de la provincia o no. Esa independencia económica se pierde gastando más de lo que uno tiene para gastar. Como siempre nos gusta hablar de fútbol, es momento de pisar la pelota y ver cómo ataca el otro equipo”, agregó Ziliotto.

“Lo charlábamos el martes y ayer con los gobernadores. En la percepción de cada uno, hay una palabra que está en todos los diálogos: incertidumbre. No sabemos cómo será el plan económico, cómo nos van a tratar a las provincias y, en ese sentido, tenemos que tener en claro cuánto podemos gastar”, precisó a periodistas de FM Radio Noticias de Santa Rosa.

“Tenemos que asegurar la prestación de servicios públicos de estricta responsabilidad, como educación, salud y seguridad. Y garantizar los recursos para los que menos tienen. A partir de ahí, ver cómo se sigue interviniendo en la economía, principalmente en lo que tiene que ver con mantener un nivel de consumo, que genera actividad económico y un círculo virtuoso para que el estado vuelva a recuperar recursos y que sean reinvertidos. El salario de empleados públicos reactiva la economía, reactiva el salario de los empleados privados, subsidiando tasas y empleos al privado y también a través de la obra pública. Estas tres cosas, no las podemos garantizar con el mismo nivel de asistencia que teníamos hasta ahora”, resaltó Ziliotto y destacó la independencia económica y la soberanía política de su gestión, para evitar ser presionado por Nación, ante la falta de recursos.

El mandatario recordó que el miércoles se reunieron 22 gobernadores de todos los espacios políticos. “Cuando se habla de garantizarle la gobernabilidad al Presidente, porque la gente lo votó, al Gobernador también lo vota la gente. Nosotros también necesitamos gobernabilidad y la gobernabilidad, mayoritariamente son recursos”.

“Hoy estamos escuchando una palabra que es lo peor que puede pasar en la economía. La estanflación. Eso significa menos recursos propios en la recaudación provincial, con una alta inflación. Si, aparentemente, lo mejor para este proceso de inflación con crecimiento, es la estanflación, creo que vamos a involucionar, como, lamentablemente y espero equivocarme, habíamos pronosticado”, dijo Ziliotto.

Por otra parte, el mandatario criticó el desdén por el estado. “Se lo minimiza y no se tiene en cuenta cuál es el rol de ese estado. Y cuando no se lo conoce o se lo desprecia, se empiezan a plantear alternativas que hacen cualquier cosa, en nombre del estado. Pero el estado, en lo que son las organizaciones, son los que más controles tienen”, dijo Ziliotto y cuestionó la disolución de la Secretaría de Comercio. “Es una forma de liberar todo al mercado”, agregó.

Ziliotto destacó la reunión con Guillermo Francos (que estaría a cargo de Interior) y dijo que le advirtió de los problemas que pueden tener la provincia si se achica la coparticipación. “En 1987, Alfonsín, con la Ley de Coparticipación que está vigente, la 23.598, establecía que se repartían en partes iguales, Nación y Provincias. Hoy, las provincias reciben menos del 30% de los recursos coparticipables. A partir de los distintos pactos fiscales federales, las provincias fueron cediendo recursos para salvar a la Nación. No se puede hablar de inviabilidad de las provincias. No solo somos 23 gobernadores, sino 2.200 intendentes”, recordó el gobernador.

Consultado sobre el pago del medio aguinaldo, Ziliotto, lo confirmó. “En una provincia con el orden financiero de La Pampa, el aguinaldo se prevé mes a mes y a fin de año es una consecuencia de la política financiera que llevamos adelante. El aguinaldo, está garantizado. Con respecto al bono, explicaremos cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno provincial, los lineamientos generales y la situación actual, en este marco de incertidumbre”.

“Quiero poner las cosas en su contexto: ayer el gobierno nacional distribuyó recursos de ATN y pagó deudas por el Consenso Fiscal. La Pampa, como San Luis, no están en el Consenso Fiscal. En el año 2017, Verna decidió no participar, porque nos sacaban soberanía política para decir nuestra política tributaria. A La Pampa, le correspondía por ATN 2.200 millones de pesos. Yo pedí una compensación, porque eso no compensaba la disminución del impacto por el Impuesto a la Ganancias, de la eliminación de la 4ta. Categoría y llegamos a casi 3.900 millones de pesos. Alrededor de 420 millones, se coparticipan a los municipios y es un tercio de lo que la provincia eroga en aguinaldos”, explicó Ziliotto.

“Nosotros, cuando la provincia pague salarios y aguinaldos, vamos a volcar 30.000 millones de pesos en la economía, que quedan en La Pampa. Espero que, como muchas veces ha pasado, que no haya inflación por demanda, que, porque hay plata, aumenten los precios y los asalariados tengan menos capacidad de compra. En estas épocas de ajuste del gobierno nacional, tiene que primar la solidaridad. Estamos haciendo un gran esfuerzo, todos los pampeanos, para que se vuelque a la economía, cerca de 30.000 millones de pesos”, dijo el gobernador.

