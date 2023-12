El domingo 10, “El Acompañamiento + 3 Monólogos” en el teatro TKQ

Compartir esta noticia:

El Teatro TKQ anunció la puesta en escena de la muestra teatral “El Acompañamiento + 3 Monólogos”, el domingo 10 de diciembre a las 21 horas.

La obra es apta para todo público y el valor de las entradas es de $ 3.000; reservas por texto únicamente al WS: 2954-310030 enviando Nombre, Apellido y Cantidad. La sala está climatizada.

Muestra Teatral del Grupo «Los Salidos de La Vaina» de Rivera Bs. As.

Sinopsis de «El acompañamiento» de Carlos Gorostiza, con las actuaciones de Mauricio Furh y Gustavo Elman.

Tuco, un operario de fábrica a punto de jubilarse, de un día para otro, decide – a partir de la promesa de un nuevo «amigo», El mingo – encerrarse en el altillo de su casa a ensayar su «vuelta» al ruedo – artístico -,después de lo que significara años atrás – en su primera incursión sobre las tablas – un rotundo fracaso, por falta según Tuco, de un adecuado acompañamiento.

Mientras espera las guitarras que lo acompañen al mejor estilo del zorzal criollo, se apersonará – a «visitarlo»- de «motus propio» un viejo amigo- : Sebastiancito, el quiosquero emprendedor de la libertad -,que resultará más amigo que El mingo; porque sin dejar de decirle LA VERDAD – cantarle las 40 – lo terminará acompañándolo en la ilusión de ser en el aquí y ahora de la existencia – mientras haya «juventud» y entusiasmo por el hacer – lo deseado; lo reprimido de UNO, por la obligación de ser siempre para los otros.(Ser más que un mero agente funcional al sistema).Podríamos pensar que Gorostiza intenta demostrar con esta pieza la tesis de que el arte es ese espacio ocioso que se presenta como refugio – comunitario – para el alma.

Lo intenta, y estimamos… que lo consigue.-

Sinopsis de «Falta de Modestia» de Griselda Gambaro.

Una mujer sale de la cárcel y aún sintiéndose juzgada, se desconstruye frente a la sociedad (- el otro – mientras espera por el colectivo que la lleva al centro desde la marginalidad).

Quiere cambiar pero no puede.(No pueeede o no quiere? ) Pecado de soberbia su «falta de modestia» hará que hurgue en lo más oscuro de su existenciario por la luz.

Sabe que no le queda mucho tiempo. Que el invierno de su vida está al caer.

Monólogo interpretado por Mabel Brokman.

Sinopsis de «Promesas son promesas» de Rubén Comezaña, monólogo interpretado por Mirta Glassman.

Una mujer encerrada por «loca» cuando solo ha cumplido con su promesa en un mundo falluto intenta en su fuga aclarar antes que oscurezca que «Ella – aunque lo aparente – no está loca. Nos hace saber tras un guiño que NUNCA! se tomó como las otras – como todos nosotros – las pastillas de la razón de la corrección política. Huye de la luces que encierran de aquellos que volviéndolo al lenguaje pura retórica, no cumplen con su palabra. Huye por qué caída en la realidad ha pasado a la acción. Sabe que ha cortado con su pasado drásticamente Lo sabe, pero como no come vidrio, huye, Huye como la chancha que se va pa’ el mai’.

Sinopsis: «Muere huinca,muere!!!» de Rubén Comezaña, Interpretado por Norma Brokman.

La lapislázuli ha decidido no aguantar de los hombres más afrentas…Empoderada la esmirriada rusa(alemanita del Volga), invocará a Calfucurá para como un relámpago, recuperar los suyos – malón tras malón – La súperwoman de los cartoneros ha decidido q su inofensiva aguja de tejer escarpines comience a beber sangre. En el medio de la gran ciudad los trenes danzan un vals, y ella vuelve a tener 15. Se jacta de haber sido la más linda! del baile en tiempo de cosechas.

