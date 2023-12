Quedó inaugurada la muestra Naturaleza y Cultura en el MPHN

Compartir esta noticia:

Con la presencia de autoridades de la Secretaría de Cultura abrió ayer la nueva muestra permanente del Museo de Historia Natural. El evento contó con una importante cantidad de público de diferentes colectivos vinculados con las ciencias naturales y humanas, colmando el edificio de Quintana N°116 para participar de la apertura de la muestra “Naturaleza y Cultura”.









El evento contó con la presencia de la secretaria, Adriana Maggio, la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón, funcionarios del área, trabajadorxs de la Secretaría. La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 12 y la semana del 4 al 7 de diciembre habrá un horario especial a la tarde de 18 a 20, a la espera de la definición de los horarios definitivos. Luego de las palabras de la titular de la Secretaría, el director del Museo, Daniel Pincén dirigió unas palabras a todos les presentes “espero que puedan disfrutar de esta nueva muestra. Bienvenidos al Museo”.

Historia y políticas públicas culturales

Pincén también habló sobre los diferentes “paradigmas” de gestión cultural por los que atravesó el Museo a lo largo de su historia. Mencionó que se había iniciado con una política “patrimonial-nacionalista” que reivindicaba la instalación del estado nacional en tierras que antes eran de dominio indígena y al mismo tiempo perseguía el objetivo de la provincialización del territorio nacional de la pampa.

Destacó que ese “paradigma” persistió mucho tiempo en la institución, incluso después de la provincialización, que se visibilizaba en la percepción de institución casi vedada a la ciudadanía. Pasaron muchos años para que aparecieran los primeros esfuerzos para cambiar la gestión hacia un paradigma de “participación ciudadana”; donde el Museo comienza a ser percibido como espacio abierto y de intercambios, con actividades de extensión, más allá de las tradicionales e históricas visitas escolares que se mantienen hasta hoy.

Nueva etapa, nueva muestra y ampliación del público objetivo

Esos esfuerzos tuvieron su tiempo de consolidación desde diciembre de 2015, cuando la Secretaría de Cultura logra autonomía con rango ministerial. Es ciclo de apertura, participación y proyección hacia el interior de la Provincia, se consolida hoy con la apertura de esta muestra permanente. Otra posibilidad de gestión cultural es la “autogestión”; ello implica la organización de la gestión directamente a través de colectivos con ausencia estatal. Hasta ahora el Museo no ha pasado por alguna etapa de “autogestión” porque siempre tuvo el apoyo y acompañamiento de la Secretaría. Siempre. Y, desde hace 8 años el Museo inició esa transición para consolidar la política de “participación ciudadana” y trabajar de manera colectiva. Nos interesa llegar fundamentalmente a las personas jóvenes, pero esta es una muestra que cualquiera puede recorrer.

Sobre el recorrido de la muestra

El Poder del Fuego

Hay un espacio de introducción a la muestra, donde empieza todo el recorrido. Ahí está el momento fundacional (por la vitrina donde está foto tomada el día de la inauguración el 9 de julio de 1935) y eso convive con el momento en que los primeros grupos humanos convivieron con la Megafauna. Está el material arqueológico más antiguo de la provincia que proviene de Casa de Piedra. Es una cesión de la Dirección de Patrimonio a la que estamos agradecidos por el préstamo. Estamos en el tiempo de los primeros grupos humanos, autores del arte rupestre. Quiero destacar también la presencia de una placa grabada que está en la vitrina sobre la que podemos pensar que son sólo líneas; pero no. Toda esa trama de diseños y símbolos que se observan en la placa de piedra nos habla de la identidad de las personas. Hay una cosa que a mí me encanta sobre el arte rupestre y es la sensación de estar alrededor del fuego contando una historia. Es decir, el arte rupestre nació así, un grupo de personas sentados alrededor del fuego una historia que nosotros mismos fuimos creando y es lo que nos dio y nos da cohesión social, identidad de grupo. Yo creo que ese mensaje, en la actualidad como la que tenemos hoy en día es importante. La identidad y el sentido colectivo de la vida.

El registro fósil de La Pampa

¿Cuál es la relación entre los fósiles y la Cosmovisión Originaria? La respuesta la podemos encontrar a partir entidades de integran la Cosmovisión Originaria y que “creadas” a partir de la observación de fósiles: Elegassen (gliptodontes) y Kélenken (aves del terror), por ejemplo. La muestra cuenta con un espacio donde se exhibe material de la Colección Paleontológica donde se puede ver el amplio registro fósil de La Pampa que va desde el Cretácico hasta el Pleistoceno y a través del cual podemos descubrir una muy interesante biodiversidad de vertebrados, invertebrados marinos y plantas. También, parte de nuestra colección es el repositorio que tiene la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam y, ojalá, en algún vamos a poder ampliar la muestra con esos materiales.

Las Sociedades Indígenas

Hay una sala dedicada a la Cosmovisión Indígena. Aquellas ideas y entidades que nacieron hace miles de años, se consolidaron con el tiempo y las podemos observar en este espacio donde las Sociedades Indígenas, sobre las que se escribió una historiografía “particular”, nos cuentan sobre esa Cosmovisión con principios mucho más definidos y dentro de un sistema de creencias donde las personas son parte del Mundo Natural. Y, la verdad, yo qué voy a decir, si soy indio… es espectacular, no? Lo importante es poder transmitir eso.

Biodiversidad

Tenemos que ser conscientes de que vivimos en ecosistemas degradados. En el Museo podemos ver animales que se extinguieron hace 8 mil años, pero hay especies las extinguimos hace apenas 100 años. Esto es importante porque los “ecosistemas sanos” nos hablan de la presencia de determinadas especies. Y nosotros hemos extinguido a muchas de esas especies que deberían estar viviendo en el campo y hay otras que están apenas sobreviviendo. Con ese argumento recorremos la Colección de Zoología. Hemos pasado desde la taxidermia a la Ciencia Ciudadana. La taxidermia ha sido parte importante del museo, pero he decidido que deje de ser una herramienta y reducir el material taxidermizado que se exhibe en sala. Hoy por hoy hacemos relevamientos de biodiversidad a través de la Ciencia Ciudadana. Gracias al aporte de muchas personas hoy sabemos cuántos anfibios hay, cuántos reptiles, cuantos hongos y cuántos insectos viven en nuestros ecosistemas. Y este es un trabajo que nosotros queremos consolidar. También hay un espacio para Reynaldo Aravena con su trabajo sobre entomología. Hay una mención especial sobre Víctor Moticelli porque el museo conserva parte de su herbario (que data de 1935). En el espacio siguiente, le damos la voz a los animales. Son ellos los que relatan sus problemas.

Antropoceno

La muestra cuenta también con un espacio que apunta directamente a interperlar sobre la forma y la rapidez con la hemos modificado la superficie del Planeta. Y no estoy hablando a escala global. Transformamos nuestra realidad más inmediata. Vuelvo a repetir, no tenemos que irnos muy lejos para ver y saber que los Guanacos tienen problemas de conservación, que el Venado de las Pampas tiene problemas y no hace falta irse muy lejos para tal vez descubrir que el Nawel, ayer fue el día internacional de conservación del Nawel, es un Monumento Natural de nuestro país y estaría bueno insistir con la idea de su presencia porque es un animal importantísimo para nuestra identidad y para nuestra cultura pampeana. Entonces, hay todo un espacio que nos interpela así, de forma muy dura con respecto a la sexta extinción masiva de especies y el calentamiento global.

Espiritualidad

Luego hay un espacio de reflexión destinado a todas las personas. Hay cambios muy profundos en nuestra sociedad y que tienen que ver con que muchos nos volcamos a una vida de espiritualidad. No de religión, sino de espiritualidad. Esto va en el sentido de cómo nosotros buscamos volver a conectar con la Naturaleza. Algunos, tal vez pensando en tradiciones orientales u otros pensamientos y filosofías que nos hacen ver que somos parte de la Naturaleza y con eso volvemos a hablar de la espiritualidad indígena pero desde el presente y la vigencia de sus rituales. Hay muchas personas que hoy tratan de hacer ese cambio necesario y por eso les dedicamos un espacio porque hay esperanzas.

