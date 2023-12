Encuentro de entrenadores: “Siempre hay que aprender”

Compartir esta noticia:

Con una gran presencia de entrenadores de toda la provincia, se realizó este domingo la Clínica de Reválida que organiza la Eneba (Escuela Nacional de Entrenadores de Básquet de la Argentina) y el Instituto CAB. La jornada se realizó en el gimnasio de Ferro de General Pico y fue encabezada por Lisandro De Tomasi, actual director técnico de Pico Football Club en la Liga Argentina; y Pablo Esteban, del club Napostá de Bahía Blanca.

“La importancia del lanzamiento en los jugadores más pequeños”. “Paso 0, desde qué edad?”. “Toma de decisiones: Lúdico competitivo”. “Estructura del balance defensivo”. “Ofensiva: llegar jugando”. “Datos y estadísticas”, fueron algunos de los módulos desarrollados a lo largo de todo el domingo.

“Es la primera vez que hago una disertación fuera de Bahía y me sentí muy cómodo, me voy conforme sobre todo con el ida y vuelta con los entrenadores, hablamos y debatimos y a mí me tocó exponer sobre lo que es mi forma de trabajo, mi idea de juego. Fue muy enriquecedor porque cuando Juan Cruz (Gavazza) me contactó para la Clínica lo que le dije fue que le preguntara a los entrenadores qué temas les interesaban abordar. Varios por ahí fueron a ver a Pico Football y por ahí eso también les disparaba preguntas”, contó De Tomasi, el técnico bahiense que llegó esta temporada para dirigir al Decano.

El ex DT de Villa Mitre disertó sobre “cómo llegar jugando y el juego secundario como yo lo llamo, el retroceso defensivo, el balance; y también mostrar la gestión y la recolección de datos que hago en la previa para seleccionar jugadores o distintas cuestiones tácticas. Durante mucho tiempo fui coordinador de Eneba y hoy me toca como disertante, pero por sobre todo creo que la capacitación, sea donde sea y en el aspecto de la vida en general que la hagamos, siempre es enriquecedora”, resaltó De Tomasi al periodista realiquense ‘Piky’ Cabrera en una nota para el área de Prensa de la Fepamba.

“Uno siempre tiene que aprender, conocer y compartir. Es clave abrir la cabeza a nuevos conceptos, a nuevas ideas; sobre todo los entrenadores de base. Hoy muchos se están iniciando y yo soy amante de las capacitaciones, en psicología deportiva, en coaching; en todo lo que hace al entrenador en general. Creo que si uno quiere obtener su mejor versión, hay que capacitarse y no porque sea obligatorio sino por decisión propia”.

