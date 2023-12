Inauguraron la nueva sede del INCITAP

Compartir esta noticia:

Este lunes 4 de diciembre fue inaugurada en horas de la mañana la nueva sede del Instituto de Ciencias de La Tierra y Ambientales de La Pampa (Incitap), en el edificio del Correo Argentino, en calle Rivadavia 234.









Estuvieron presentes la Dra. Ana Franchi, presidenta del Conicet; Luciano Di Nápoli, intendente de Santa Rosa; la Dra. Luz Lardone, integrante del Directorio del Conicet; la Mg. María Ema Martin, vicerrectora a cargo del Rectorado de la UNLPam; y el Dr. Javier Breccia, director del Incitap y del Centro Científico Tecnológico (CCT) Conicet Patagonia-Confluencia. También asistieron autoridades del Gobierno Provincial, de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y Agronomía, y de Rectorado.

Franchi fue la última en hablar pero planteó que «esta alegría se ve fuertemente empañada por la incertidumbre en la que estamos en estos momentos a una semana del cambio de gobierno, ya que la continuidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está acechada». Enumeró los logros conseguidos durante estos últimos años, como la Ley de Financiamiento de la Ciencia, Tecnología y la Innovación (se aumentará el porcentaje del PBI dedicado a la ciencia y la tecnología); la Ley de la Biotecnología; la Ley de la Economía del Conocimiento, para favorecer a que los privados invirtieran junto con el Estado en un desarrollo de la ciencia y la tecnología.

También resaltó «la vinculación tecnológica (hay 60 empresas de base tecnológica), la vinculación con el territorio, la vinculación con los municipios, que le permitió al Conicet llegar a la gente, que es la que sostiene nuestras carreras; y el vínculo con los derechos humanos».

Luego del corte de cinta, el acto inaugural continuó con las palabras de las autoridades. El primero en hablar fue Javier Breccia, que agradeció en especial al «proyecto nacional porque puso en el escenario central a la ciencia y la técnica y nos devolvió el rango ministerial que habíamos perdido». Recordó que la parte burocrática de esta obra comenzó hace mucho tiempo, con reuniones con investigadoras e investigadores que querían tener su propia sede. «Los trabajos comenzaron en abril de 2022 y, a buen ritmo, hoy se están inaugurando», puntualizó. “En las puertas de un nuevo ciclo neoliberal, las futuras autoridades nacionales están cuestionando nuestras instituciones. En tal sentido, tenemos por delante un momento de resistencia, pero sobre todo por las personas, por las mentes, las más brillantes, que probablemente no nos vayan a elegir para hacer sus carreras, y ese es el temor que tenemos», finalizó diciendo en su discurso.

Luego, María Ema Martin, vicerrectora a cargo del Rectorado de la UNLPam, destacó que el Incitap se asienta en un edificio que es Patrimonio Histórico y relevante para la Universidad y para la ciencia. Agradeció “el trabajo casi invisible y a veces no reconocido de estas mentes brillantes, que hacen el día a día de la construcción del conocimiento, que es transformación para nuestras políticas públicas, para el desarrollo de nuestra región, de nuestra provincia y del país”. Y añadió: “Desde la Universidad Nacional de La Pampa estamos orgullosos de este momento, sabiendo que se avecinan tiempos difíciles pero con el compromiso de seguir formando parte de este colectivo: Conicet-UNLPam-Universidades Públicas Nacionales”.

Por su parte, Luz Lardone remarcó que las autoridades de los gobiernos municipal, provincial y nacional están reunidas en esta inauguración con un objetivo en común: «apoyar el conocimiento científico, no solo con una agenda institucional, sino que es el conocimiento puesto en una agenda del desarrollo». Manifestó la importancia de cuidar lo conseguido hasta el momento, en un contexto complicado, en el que el conocimiento parecería no estar en el centro de esa agenda de desarrollo. Asimismo, sostuvo que hay una enorme oportunidad para trabajar en el conocimiento situado; y recalcó que la gestión de Franchi ha puesto un foco especial en la territorialidad del Conicet y las distintas herramientas que se han llevado a cabo en nombre de la federalización. Cerró su intervención diciendo que «no hay país en el mundo que no se desarrolle sin ciencia y tecnología».

Seguidamente fue el turno de Di Nápoli, que destacó: «una de las grandes virtudes que tuvo el Conicet tiene que ver con el federalismo. Si hay una política pública que se ha federalizado en estos últimos cuatro años tiene que ver con la ciencia». Y agregó: «en Santa Rosa podemos dar muestra de ello a través del trabajo en conjunto con el Incitap a través de dos proyectos: la gestión de insumos para el laboratorio de cannabis medicinal y el trabajo en la planta de bioinsumos que pronto será inaugurada». Además, se comprometió a acompañar esa resistencia en la etapa que viene para que esto no se frene y poder seguir adelante; y «para que nadie más en Argentina mande a los científicos a lavar los platos», sentenció.

El acto finalizó con una recorrida por las oficinas y laboratorios del Instituto.

