Precarizados en Radio Municipal: “si la municipalidad fuera de otro color político el secretario de Trabajo hubiese intervenido”

El secretario general del Sindicato de Prensa Zona Sur La Pampa, Milton Fernández, dialogó con Plan B y dio detalles de la asamblea realizada este lunes en Radio Municipal de Santa Rosa. Denunció un vaciamiento en la emisora y advirtió que, además de las y los cinco trabajadores precarizados, dos personas más se alejaron de la radio.

“Recién terminamos una asamblea con todos los trabajadores. No solo los precarizados, sino también los trabajadores de planta. Fue un encuentro muy positivo, porque nos enteramos de cosas que suceden adentro y que el sindicato, no tenía llegada, porque había varios trabajadores que ahora tomaron coraje y dijeron cómo están. Un ejemplo es la falta de material, de un proyecto que tiene que ver con una radio bien hecha. Falta maquinaria, una propuesta, un organigrama y con la posibilidad de cinco trabajadoras y trabajadores menos, más otras dos personas que se fueron por cuestiones que no sabemos. La asamblea fue positiva porque nos enteramos de esto”, recalcó el secretario general de prensa.

“Además, esta mañana, mantuvimos una reunión con Omar Rojas, del SOEM, que nos manifestó su apoyo para terminar con esta situación que lleva penurias para los trabajadores y sus familiares”, dijo.

Consultado sobre si los cinco trabajadores están dentro del ajuste propuesto por el ejecutivo municipal a cargo de Luciano di Nápoli, Fernández dijo que no. “Estos trabajadores hasta ahora no fueron tocados. Sí sabemos que se fueron dos personas, que a lo mejor tenían otro tipo de convenio o contratos con ellos”.

“Estos trabajadores no fueron tocados, pero en diciembre se termina la programación que estaban haciendo y los van a dejar sin trabajo seguramente, si no hace hacemos alguna manifestación de fuerza mayor o seguimos presentando algún documento en la Secretaría de Trabajo que, sentimos que nos dieron la espalda. Si la municipalidad fuera de otro color política, el Secretario de Trabajo ya hubiese estado haciendo una intervención y dando luz a lo que sucede acá”, criticó Fernández.

“Se trata de cinco trabajadores sin contrato, sumamente precarizados, salarialmente e integralmente. Hasta el momento, no hay ningún tipo de diálogo con las autoridades. Omar (Rojas del SOEM) me manifestó que hubo un pedido de reunión, pero que ‘de la radio no se hablaba’. Así es muy difícil, vamos a pedir otra reunión, a ver si con Omar podemos saldar esta situación, pero todo nos lleva a hacer una manifestación o una apuesta de fuerza más grande de la que estamos haciendo”, adelantó Fernández y confirmó que habrá medidas de fuerza.

“Estamos tratando de hacer trámites, pero hoy mismo a la tarde vamos a iniciar un plan de lucha, manifestarnos en el Concejo, con los nuevos concejales y contar de nuestra actividad, del estatuto profesional que nos ampara a trabajadores de prensa y comunicadores. A ninguna persona o ningún convenio vos podés soltarle la mano, como ha pasado con esta gente”, criticó el secretario general de prensa.

“Un trabajador de prensa tiene una ley de más de 80 años que ampara la situación de estos trabajadores y ellos no lo sabe”, dijo Fernández.

Consultado sobre si puede haber un vaciamiento definitivo en Radio Municipal, Fernández contestó que sí. “Si te sacan cinco trabajadores y dos se fueron, son siete trabajadores menos. Hoy dos trabajadores de planta nos manifestaron que no están bien psicológicamente, porque están pasando un montón de cosas. Sienten que están trabajando en una radio que no tiene un horizonte”.

“Ese es un vaciamiento de hecho, si no hay un planteo, no hay un organigrama, no se sabe para dónde va, es un vaciamiento en sí”, dijo Fernández.

Preguntado si hubo un cambio para las y los trabajadores, luego de denunciarse la precarización, Fernández dijo que “cuando vino Sergio Massa, les mejoraron un poquito el salario y pasaron de $50.000 a $60.000 y algunos, que cobraban $35.000, también pasaron a $60.000. Ellos ahora no tienen contrato, que es lo que estamos pidiendo: un contrato eventual, como el de Radio Nacional, como dice el Sindicato de Prensa, hasta el tiempo en que se abran nuevos concursos, para que puedan ingresar paulatinamente los trabajadores”.

“Ahora son proveedores del estado. Ellos lo denominan como servicio y nosotros decimos que no. Una presentación de monotributo es una relación de dependencia encubierta a todas luces. Nadie se ha atrevido, ni Nemesio, ni Santesteban, ni Matilla, se han atrevido a hacer lo que están haciendo con los compañeros. Si dejamos pasar esto, es un antecedente gravísimo para nosotros y mañana les puede pasar a cualquiera”, dijo Fernández.

Por último, el secretario general del sindicato de prensa adelantó que hoy comienzan con un plan de lucha y de acción directa. “Somos un movimiento que en sí no tiene mucha fuerza, pero lo poquito que podamos hacer, lo vamos a hacer”.

