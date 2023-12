Referentes de distintos partidos políticos repudiaron el ataque público a Juan Grabois

Compartir esta noticia:

Desde el PRO, Juntos por el Cambio o la izquierda, repudiaron la agresión. Ocurrió en la mañana del lunes cuando el dirigente social, que se encontraba desayunando junto a su padre Roberto Grabois, fue insultado por una persona, que lo filmó y difundió el video en redes sociales.

Dirigentes de todo el arco político repudiaron este lunes en redes sociales el ataque verbal que sufrió el dirigente social Juan Grabois junto a su padre, en una cafetería del barrio porteño de Palermo.

La senadora de Unión por la Patria (UxP), Juliana di Tullio, criticó en la red X el accionar y apoyó al dirigente social frente a este suceso.

«Hablando de categorías morales: todo «argentino de bien» condena el ataque cobarde a Juan Grabois y su padre», sostuvo Di Tullio.

Hablando de categorías morales: todo “argentino de bien” condena el ataque cobarde a @JuanGrabois y su padre. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) December 4, 2023

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martin Tetaz señaló que «es una barbaridad» el ataque a Grabois y afirmó que «sea quien sea y piense como piense, cualquier dirigente tiene derecho a tomarse un café con su viejo».

«A este tipo de conductas violentas y antidemocráticas les dijimos Nunca Más», agregó.

Esto es una barbaridad. Sea quien sea y piense como piense, cualquier dirigente tiene derecho a tomarse un café con su viejo. Más aún, cuanto más nefastas nos parezcan sus ideas y acciones políticas. A este tipo de conductas violentas y antidemocráticas les dijimos Nunca Más https://t.co/bXogaStWeo — Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) December 4, 2023

La excandidata presidencial por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, indicó: «No son «escraches. Escrachábamos a los milicos porque había impunidad y luchamos contra ella. Lo que le hicieron a Juan Grabois es otra cosa, son derechistas envalentonados. Lo repudiamos con fuerza».

No son “escraches”. Escrachábamos a los milicos porque había impunidad y luchamos contra ella. Lo que le hicieron a Juan Grabois es otra cosa, son derechistas envalentonados. Lo repudiamos con fuerza. — Myriam Bregman (@myriambregman) December 4, 2023

La diputada nacional de UxP Natalia Zaracho indicó que «la violencia política hacia un dirigente que está siempre en la calle, que no se esconde nunca, no se puede permitir y tiene que ser repudiada por toda la sociedad».

«Juan Grabois no tiene nada que esconder, capaz los que están atrás de un celular y agravian tengan algo q aprender», reflexionó.

La violencia política hacia un dirigente que está siempre en la calle, que no se esconde nunca, no se puede permitir y tiene que ser repudiada por toda la sociedad. @JuanGrabois no tiene nada que esconder, capaz los q están atrás de un celular y agravian tengan algo q aprender. — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) December 4, 2023

Asimismo, el intendente de Pinamar y referente del PRO, Martín Yeza, señaló: «El escrache a Juan Grabois y su papá tomando un café es una práctica cobarde y que no se la deseo a nadie. El vigor democrático requiere modales democráticos».

Como sufrí más de una vez el acoso del kirchnerismo, no dejo de sentir rechazo cuando veo situaciones de este tipo. Eso no quiere decir que no se pueda expresar opinión pero ¿cómo? ¿En qué contexto?

Grabois no es santo de mi devoción porque no es nada democrático pero el éxito de… — Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) December 4, 2023

En tanto, la exfuncionaria del gobierno macrista e integrante de Juntos por el Cambio (JxC), Laura Alonso, afirmó que le produce «rechazo» ver «situaciones de este tipo» y expresó: «Grabois no es santo de mi devoción porque no es nada democrático pero el éxito de una sociedad pluralista, libre y abierta radica en no ser como él».

