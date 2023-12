El PC hizo un balance de gestión y acompañarán los gobiernos de Ziliotto y di Nápoli

Compartir esta noticia:

El Partido Comunista elaboró un comunicado donde hace un repaso de la gestión que realizó el director de Cultura del municipio Sergio Ibaceta. Además, destacaron que «en este nuevo escenario de dificultades el Partido Comunista pampeano, con otras fuerzas del campo popular, acompañamos al Gobierno provincial de Ziliotto y la nueva gestión de Luciano Di Nápoli»,

Textualmente expresan lo siguiente:

Lxs Comunistas pampeanxs hacemos un balance de lo actuado, expresando orgullo con nuestro aporte a la gestión de Luciano Di Napoli en la Municipalidad de Santa Rosa. Es un hecho histórico la primera experiencia de Comunistas de La Pampa en una gestión política de Estado, llevada adelante por el camarada Sergio Ibaceta en la Dirección de Cultura, y creemos haber hecho una gran contribución en una atapa compleja del Municipio; que tuvo que enfrentar una emergencia sanitaria y un estado general de abandono en la ciudad Capital, atravesando, además, una epidemia mundial inédita. Se destacan medidas de la gestión: la estatización del transporte urbano de pasajeros, la creación del nuevo mercado municipal y su alcance a los barrios populares con precios accesibles, el desarrollo productivo, créditos a emprendedores, las innumerables obras de saneamiento y otras que direccionaron al Estado Municipal en el camino correcto a la hora de realizar políticas públicas concretas en beneficio a los sectores populares.

En este marco, creemos que la gestión Comunista en el área de Cultura ayudo a que la misma sea un lugar dinámico de constante acción en la promoción y producción de innumerables iniciativas artísticas y políticas de acceso a la cultura, llevando a la práctica y acompañando ideas nuevas y dándole continuidad a muchas otras; impulsando la idea central de que el artista es un trabajador\a de la cultura en cualquiera de sus lenguajes.

En forma muy resumida podemos nombrar algunas realizaciones destacadas: la primera Convención virtual y Nacional de Historietas, el Primer Salón Municipal de Artes Visuales y el potenciamiento de este lenguaje en numerosas muestras y exhibiciones, dos ediciones de La Expodanza, ciclos compartiendo escenario Danza-es trabajo, el Plan de restauración de Esculturas de la ciudad, dos ediciones del Festival de Forjadores, la revalorización del arte público en monumentos públicos, el impulso a la actividad teatral, la continuidad y afianzamiento de la actividad coral, de los cuerpos artísticos municipales, del archivo municipal, la intervenciones artísticas de proyecto obrante, como así también el fortalecimiento como espacio de encuentro del Centro Municipal de Cultura de diferentes y variadas producciones artísticas, la participación y articulación en la ferias de regalos, música en la Plaza, carnavales, Semana de la memoria, semana de la mujer, fechas patrias, etc.

Y creemos que es de destacar nuestro aporte al dialogo abierto y trato respetuoso, no solo con quienes producen cultura en la ciudad o con diversas organizaciones e instituciones del medio, sino también sosteniendo una muy buena relación con empleados y empleadas del área de cultura, sector que, en varias gestiones anteriores, lamentablemente estuvieron caracterizadas por constantes y profundos conflictos públicos de todo tipo. En síntesis, desde nuestra perspectiva Comunista hemos aportado a una impronta de democratización de la cultura con diálogo, presencia, compromiso, respeto y trabajo.

En ésta nueva etapa y con la tranquilidad de saber que se cumplieron los principales objetivos planteados, seguiremos acompañando el proyecto político frentista y popular que encabeza Luciano Di Napoli junto a otras organizaciones del campo popular, esta vez en un sitio más político y en estos tiempos estratégico, que será en el bloque del Frejupa del Concejo Deliberante, donde podremos incidir y aportar proyectos, estrechar vínculos con los vecinos y sus inquietudes y acompañar a nuestros concejales y las comisiones que integren en la gestión. Un lugar para escuchar y fortalecer a las organizaciones sociales, vecinales, clubes, bibliotecas y todo lo que contribuya a vigorizar lazos solidarios y de recomposición del entramado social que quedó tan dañado tras tantos años de frustraciones y una pandemia que acentuó el individualismo. Es aquí, junto con los trabajadores, docentes, estudiantes, científicos, cooperativas, artistas, escritores, músicos, donde debe plantearse la resistencia y recomposición de una sociedad más justa y solidaria. Allí estaremos los y las comunistas.

Se avecinan tiempos oscuros para la Patria, con un gobierno Nacional que promete descaradamente ajuste y represión, de estrechos vínculos colonialistas con los más rancio, retrógrado y violento del escenario internacional. Nada bueno, ni nuevo esperamos del gobierno nacional de derecha a punto de asumir, donde los horrores del pasado que parecía habíamos superado, vuelven a instalarse como solución. La reivindicación de la dictadura, el endeudamiento externo brutal como forma de dominación, el desguace de la Nación realizado por del Menemismo, pasando por el ajuste y la represión de De La Rúa, más ajuste y enajenación de riquezas y territorios del Macrismo, ahora vuelven en una versión Neoliberal recargada de violencia neofascista y estupidez. No hacemos hipótesis, es lo que prometieron, anuncian y amenazan llevar a cabo, con una lista de funcionarios surgidos de la oscuridad del pasado y del presente, que son capaces de cualquier tropelía, personajes indicados para cumplir una labor que solo traerá más sufrimiento a las mayorías populares.

En el orden nacional quedo demostrado que los límites de las políticas “moderadas” de buscar acuerdos con el gran Capital, de acordar con el FMI, de no transformar la matriz dependiente, llevados adelante por el gobierno Alberto Fernández (al que apoyamos críticamente ante la amenaza de un segundo periodo macrista) no mejoraron en nada la vida de nuestro pueblo y esto generó enojos masificados, no eludir las clásicas recetas de ajustes progresivos e inflación, fue determinante en la derrota electoral. Más allá de cualquiera de estos u otros errores y debilidades, sostenemos que el camino que eligió una buena parte del pueblo en las urnas, van a empeorar en todo sentido la dura realidad actual.

Sabemos que además hay instrumentos ideológicos de dominación de masas, a través de los medios y las redes sociales, que la derecha maneja con destreza y eficacia en la manipulación de las voluntades. En ese contexto de espanto y desesperanza deberá resistir el Gobierno provincial y municipal, que han llevado a cabo importantes avances en obras, servicios y tendido de lazos solidarios a las mayorías y minorías de los pampeanos con las dificultades antedichas, sumadas a un contexto internacional de guerra que encarece los productos, servicios y energías y enrarece la relación entre Naciones.

En este nuevo escenario de dificultades el Partido Comunista pampeano, con otras fuerzas del campo popular, acompañamos al Gobierno provincial de Ziliotto y la nueva gestión de Luciano Di Nápoli, que en primera instancia estará inevitablemente enfocado en resistir y mantener conquistas y derechos adquiridos por la población.

Pero además de la resistencia popular, será más que nunca necesario contribuir con militancia a una mayor concientización política y organización de las herramientas de nuestro pueblo. Será imprescindible además, en forma simultánea, realizar un balance fraternal de lo sucedido, para reconstruir y ofrecer a nuestro pueblo un proyecto que cambie su vida para mejorarla. Un proyecto de tierra, techo y trabajo de recuperación de la soberanía nacional y de independencia económica de fortalecimiento del Estado Nacional para dar soluciones verdaderas a las demandas populares. Para ello será imprescindible un GIRO A LA IZQUIERDA, rescatando las históricas banderas de transformaciones profundas que necesitaran de la suficiente valentía, convicción y audacia política con apoyo popular para enfrentar a los poderosos de siempre y poder brindarle y garantizar los derechos que nuestro pueblo necesita, desde el Partido Comunista sostenemos que esto es posible.

Nuestra Fuerza tiene una enorme historia de lucha y resistencia y tenemos el convencimiento de que nuestro aporte de ideas para los destinos de una sociedad y una humanidad más justa e igualitaria, es rica y formidable. Los Comunistas siempre estaremos del lado de los derechos universales, de los trabajadores, de las mujeres y las de las minorías relegadas, diversidades sexuales, pueblos originarios, discapacidades, humildes y humillados… nunca estaremos del lado de aquellos que mediante mentiras y manipulación mediática cercenan los derechos humanos elementales, enajenan los recursos de la Nación por intereses coloniales y hacen sus propios negocios, privilegios que reciben por sus servicios al Imperialismo y los capitales transnacionales, que si no logramos derrotar en UNIDAD antifascista, llevarán a la humanidad a su etapa histórica más dolorosa.

