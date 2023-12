Juan Grabois contó que Javier Milei lo llamó para solidarizarse por la agresión que sufrió

Compartir esta noticia:

Después de reconocer que el gesto le pareció «sincero», el dirigente del Frente Patria Grande calificó al presidente electo como «un dogmático de su ideología» y calificó como una «buena señal el corrimiento de Victoria Villarruel». Su opinión sobre el llamado a resistir frente al futuro gobierno de La Libertad Avanza.









El dirigente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, reveló este viernes que recibió una comunicación telefónica de Javier Milei, luego de la agresión que recibió esta semana en un bar cuando se encontraba con su padre, y destacó que el gesto del presidente electo le pareció «sincero».

«Tuvo una actitud correcta; me llamó para solidarizarse y para decirme ‘qué cagada lo que pasó, estoy en contra de estas cosas, me parece mal’”, contó Grabois está mañana en Radio 10, y consideró que el llamado le pareció “sincero”.

Esta semana, Grabois sufrió un ataque verbal mientras se encontraba con su padre -Roberto ‘Pajarito’ Grabois, de 81 años, un histórico dirigente del peronismo- en una cafetería del barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió el lunes cuando el dirigente social, que se encontraba desayunando junto a su padre, fue insultado por una persona, que lo filmó y ese video fue difundido en redes sociales.

En sus declaraciones de este viernes, Grabois evaluó que Milei es «un tipo cuyas ideas son el opuesto directo a las nuestras», por lo que aseguró que hará «una oposición política frontal a lo que él plantea, una oposición política y conceptual como siempre».

Grabois recordó también el gesto de Milei «saliendo a apaciguar después de que (Mauricio) Macri dijo que hay que desarrollar una especie de liga patriótica para disparar a obreros y de que dividió al país entre orcos y humanos» y dijo además que «el corrimiento de (Victoria) Villarruel es otra buena señal».

«Yo hablé dos o tres veces más con Milei después de esa charla en Perfil. Hablé dos o tres veces, y una vez me acuerdo que, cuando empezó esto de Villarruel, le dije: ‘cuídate más de los amigos que de los enemigos’ porque lo que sí para mí siempre estuvo claro es que la vicepresidenta electa le podía poner un polvito raro en el té porque tiene unas ganas de asumir y que asuma a través de ella el partido militar», dijo.

En este punto, Grabois añadió: «Estoy convencido de que esa es su voluntad, es la vocación de los milicos de toda la vida. Para comprender el presente hay que estudiar el pasado, sería una forma moderna en la que pueden acceder al poder la familia de los militares que son los portadores del revanchismo».

«Lo mismo que inspira a Macri, un profundo revanchismo», afirmó Grabois.

Para el dirigente del frente Patria Grande, Milei es «un dogmático de su ideología, un fanático en su forma de pensar, tiene una doctrina diametralmente opuesta a la nuestra pero nosotros estamos partiendo de nuestra doctrina. Poder debatir con alguien con doctrina siempre me resultó interesante».

Grabois se manifestó también en contra del concepto de resistencia: “El concepto de resistencia a mi no me gusta; yo no quiero resistir la voluntad mayoritaria del pueblo argentino. La resistencia los primeros meses va a ser la resistencia cotidiana al hambre y la pobreza y el que quiere resistir eso está invitado a los comedores y merenderos”, sostuvo.

En esa línea, destacó la importancia de «respetar la voluntad mayoritaria del pueblo, reflexionar profundamente sobre lo que pasó, y después, desde luego, hacerse respetar en el sentido de que también acá hay Constitución, tratados internacionales y leyes que amparan los derechos sociales, económicos, ambientales, los derechos humanos, los derechos y libertades individuales de las personas».

