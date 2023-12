Christian Dupuy: “Yo tengo mucha culpa… de poder haber hecho algo más”

Compartir esta noticia:

El papá de Lucio Dupuy, asesinado por su madre y la pareja, el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, se quebró durante el jury a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de Menores, Elisa Catán: “Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa, de poder haber hecho algo más”, afirmó. La abogada de Catán pidió que se lo procese por falso testimonio.

Chirstian Dupuy fue el segundo testigo que se presentó en la primera jornada del jury a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de Menores, Elisa Catán, por considerar que incumplieron sus deberes en el momento de otorgar la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, condenada a prisión perpetua junto a su pareja, Abigail Páez, por el crimen del niño.

El papá de Lucio Dupuy declaró este martes que “nunca me citaron, no hice ningún trámite” sobre la tenencia del niño.

Cuándo Lucio nació, el padre y la madre se mudaron a Luján. La madre, a los pocos meses, regresó a Santa Rosa y luego emprendió viaje como mochilera. En ese tiempo, Chirstian se quedó en Luján porque tenía trabajo y de Lucio se hacen cargo su cuñada, Leticia Hidalgo y su hermano, Maximiliano Dupuy.

Más tarde, Chirsitan volvió a General Pico, pero Lucio siguió con su cuñada y su hermano: “lo veía los fines de semana, llevaba una relación paso a paso para no volver loco a Lucio con el tema mamá, papá, tío, abuelo. Íbamos de a poco. Cuando me fui a vivir solo, no tenía las comodidades para llevarme a Lucio, por eso estuve de acuerdo que estuviera con mi hermano y mi cuñada”.

“Lo veía los fines de semana” y “algún día de semana porque vivía cerca de mi hermano. Nos veíamos a veces si, a veces no, fines de semana, fines de semana por medio. Cuando se podía le daba mercaderías, y cuando no llegaba, ellos entendían, pero siempre trataba de darles lo que corresponda”, dijo sobre la manutención, lo que generaría un conflicto con la defensora de Catán, Ana Carolina Díaz.

Por esa declaración, la abogada defensora solicitó que se investigue “falso testimonio” por la “contradicción entre la tía de Lucio y el padre, ya que la tía dijo que el padre no le daba nada para el mantenimiento del niño”, pidió Díaz.

Tenencia

Una vez que le otorgaron el niño a la madre, el padre dijo que “Yo había contratado una abogada por el régimen de visitas y por alimentos. Yo firmé, pero ella no firmó nunca”.

“Cómo ya no podíamos hacer nada, dije que sí, que estaba bien, que era la madre. Una vez que vine a Santa Rosa fui a ver a Lucio y ella me cerró la puerta en la cara. Ahí hice una denuncia por impedimento de contacto”, afirmó.

También afirmó que nunca fue consultado en el expediente de la tutela y del cuidado de Lucio Dupuy que se le otorgó a la madre, “nunca fui consultado”. Pero a su vez, en ese momento, no había ningún “conflicto” entre el padre y la madre que estuviera relacionado con el cuidado de Lucio.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios