La tía paterna, que lo crío por dos años: “Lucio no conocía a la mamá. No quería estar con ella”

La tía paterna de Lucio Dupuy, Leticia Hidalgo, declaró en el jury de enjuiciamiento que se les hace a la jueza de familia, Ana Clara Pérez Ballester, y a la asesora de Menores, Elisa Catán, que se sintió “obligada” a entregar a Lucio a la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y dijo que se los sacó “mediante amenazas” y “nos denunció en la policía, dónde dejaron que se lo llevara”.









Leticia Hidalgo declaró entre lágrimas en el jury que se le hace a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores, Elisa Catán, por mal desempeño de sus funciones en el expediente por la tutela de Lucio Dupuy, que le otorgaron Magdalena Espósito Valenti, condenada a prisión perpetua junto a su pareja, Abigail Páez, por el crimen del niño.

Contó que se hicieron cargo del niño por más de dos años y aseveró: “cuando hacía una videollamada, Lucio no sabía quién era, no conocía a su mamá”.

Durante su testimonio afirmó que él y su marido, Maximiliano Dupuy, hermano del Christian (padre de Lucio), eran “amenazados” por Espóstivo Valenti y que lo entregaron “por cansancio. No le queríamos dar la tenencia a ella”.

En otro tramo de su testimonio, y a requerimiento de la defensa de las acusadas, contó que “Christian lo veía cada 15 días” y ante la consulta de la manutención del niño, aseguró que “no nos daba dinero”.

En otro tramo, ante la insistencia de la abogada Ana Carolina Díaz sobre el interés de Christian en su hijo, la cortó y le pidió: “yo no puedo hablar por Christian, eso pregúnteselo a él”.

La tía paterna cerró su testimonio contando que cómo estaba embarazada de mellizas y Espósito Valenti las “perseguía” las “amenazaba” por lo que se cansaron y le dieron a Lucio “sin estar de acuerdo”.

Guarda

Hidalgo contó que al principio tuvieron a Lucio “sin nada legal. “Hice una exposición acá en Santa Rosa cuando me lo llevé, y otra en Pico cuando llegué”.

“Yo no conocía mucho y no sabía lo que tenía que hacer. Empezamos a gestionar la guarda que su mamá me la firmó y cuando me la dieron también lo firmó. Fue todo normal hasta que ella volvió de viaje y quiso de vuelta al nene. Para eso, pasaron casi dos años”, dijo.

“Hasta ese momento, la madre tuvo muy poco contacto con Lucio. El nene no la conocía. Cuando hacía las videollamadas, él no la conocía”, resaltó.

“Cuando volvió empezó a amenazarme para que se lo diera. Decía que me iba a hacer citar, que me iba a denunciar que sea como sea, se lo iba a llevar”, indicó

Padre

El padre de Lucio se había mudado a Luján con la madre, luego la madre regresó a Santa Ros a y comenzó a viajar de mochilera. En ese tiempo, principios de 2019, Lucio queda con su tía paterna. Luego, el padre regresa, forma otra pareja, y consigue trabajo en el Frigorífico Speluzzi, pero no se lleva al niño con él porque no tenía medios económicos para mantenerlo.

“Cuando volvió a Pico, Christian lo veía cada 15 días. No pasaba dinero. Trabajaba en el frigorífico y vivía en un departamento solo”, resaltó.

Cruce

La abogada Ana Carolina Díaz le preguntó a la tía paterna “¿Por qué Lucio no fue a vivir con Christian?” y la primera respuesta fue “no lo sé”. Ante la insistencia, Leticia Hidalgo contestó: “por qué no le pregunta eso a Chistian. Yo solo le puedo decir que él no reclamó que Lucio se fuera a vivir con él”.

Tutela

Hidalgo aclaró que “cuando ella nos pidió a Lucio, todos nos decían que se lo teníamos que dar, pero yo no quería. No estábamos de acuerdo con dárselo a la mamá. Nadie nos ayudaba. Estábamos solos. Todos nos decían que era su mamá. Lo decía su abogada, la nuestra, la policía. Lo entregamos por cansancio”, afirmó.

Por último, dijo también que “No pensé que lo iba a maltratar”.

