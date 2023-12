Renguera inadvertida

Compartir esta noticia:

Pese al irresponsable voto de no pocos estatales, que ahora se estarán dando cuenta que la motosierra les apuntaba, el gobierno de La Pampa no abandonará su convicción y el Estado seguirá estando presente y siendo ordenador. Acuerdo con la intersindical. Ziliotto no se dejará correr. Los cambios que no fueron.

(Por Javier Urban) Hace un mes, en este mismo espacio de opinión, al analizar los resultados de las elecciones del 22 de octubre decíamos que el triunfo electoral de Javier Milei en Santa Rosa, donde no había vencido siquiera en las PASO de agosto y mucho menos en la primera vuelta de octubre, estaban revelando que había sucedido algo sumamente inesperado, en medio del cumulo de situaciones imprevistas que trajo aparejado el proceso electoral.

El día de las elecciones, el ex goberandor Carlos Verna había hecho una descripción acertadísima del escenario pampeano para justificar por qué quienes votan en General Pico lo hacen de un modo mayoritariamente distino a lo que votan los santarroseños. Para desmentir a la jefa de campaña, Elsa Labegorra, que había dicho que en Pico no se trabaja tan intensamente como en la capital provincial y por eso pierden, Verna especificó que en Santa Rosa se vive primordialmente del Estado, de allí que los empleados públicos y todos los que viven de los que esos trabajadores consumen, votan por quien defiende al Estado, en aquel caso Massa. Y que en Pico se deba un resultado distnto, claramente porque no se depende tanto del Estado, al que tampoco sentían demasiado presente.

Pero lo llamativo, en un proceso electoral que parecía ya no dejar margen para nada inesperado, fue que en Santa Rosa también se impusiera claramente Milei en la segunda vuelta. O sea, para que eso ocurriera, gran parte de los que por el libertario optaron son empleados públicos.

El triunfo de Milei, con mayoritario voto de los más desvalidos y, por lo tanto, asistidos, me hacía considerar que aquel twit, inspirado por el dolor y la decepción, del admirado sacerdote de opción por los pobres, que tanto hace por ellos en la Isla Maciel de la provincia de Bs As, era lógico. El padre Francisco “Paco” Oliveira publicó, y luego se arrepintió y pidió disculpas naturalmente, que “como ganó la opción que dice ‘donde hay una necesidad, no hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor».

En línea con eso me parecía incoherente que algunos gremios de la intersindical de trabajadores estatales se hubieran animado a calificar de «ajuste feroz» a la propuesta del gobernador Sergio Ziliotto y sus representantes paritarios de un 8,5% de aumento a cobrar en diciembre, 90 mil pesos por complementaria a principio de mes y 30 mil con el salario de fin de enero.

Gran parte de los estatales han votado por el loco de la motosierra, avalando entonces sus dichos de que “la actitud populista con el empleo público ha llevado a la acumulación de millones de empleados innecesarios que se han convertido en un lastre costoso e improductivo para la sociedad” y su propuesta de “reducir el empleo estatal en 1.5 millones de personas, justo la mitad de los que hay en Argentina», algo para él «posible y deseable”. Era lógico de pensar, entonces, que los afiliados no le harían ningún planteo a sus representantes paritarios ante una oferta, a todas luces harto generosa en tiempos en los que vibra la motosierra, del gobierno provincial.

Pero justamente ayer, en el primer día de Milei presidente y de Ziliotto gobernador, se produjo, en los hechos, la primera gran diferencia entre el libertario y el peronista.

Milei encabezó su primera reunión de gabinete y ordenó que avancen en la revisión profunda de las contrataciones de cada una de las dependencias del Estado, tanto de los conocidos como contratos basura, a los que podrá echar sin ninguna objeción legal, sino a los contratados en el último año de gestión de Alberto Fernandez. «Vamos a combatir el empleo militante, que está por una cuestión política, no aporta nada y quita productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar», informó el vocero presidencial Manuel Adorni, en línea con la calificación de «grasa militante» con la que Prat Gay en tiempos de Macri bajó la bandera de largada para perseguir peronistas que trabajaban en el Estado. Lo sufrí en Radio Nacional.

Simultáneamente, Ziliotto acordó con la intersindical establecer una cláusula de revisión para volver a reunirse el 12 de enero para «analizar la situación de los números con las nuevas medidas del Gobierno nacional» y pagar el bono de fin de año, de $120 mil, en una sola cuota. El gobernador cumple así con lo que dijo en su formidable discurso de re asunción de que el salario de los agentes públicos «constituye una valiosa herramienta de intervención virtuosa en la actividad económica como instrumento que potencia el consumo» y reafirmó que el presupuesto 2024 permitirá asignar de los mayores ingresos que reciba el Estado como uno de sus destinos prioritarios, la mejora de salarios.

A diferencia del intendente de Santa Rosa, que salió a empatizar con quienes votaron a Milei, exhibiendo que también él va contra la casta y arrancó, no al grito de «afuera» pero, de todos modos, cerrando secretarias, todas las subsecretarías y varias direcciones, manteniendo en estado de angustia a media docena de trabajadores de radio municipal a los que se les hizo saber que accionará la motosierra contra ellos, lo mismo que con las horas extras de la mayoría del personal de la comuna; el gobernador dijo tener la certeza de que el voto mayoritario de pampeanos y pampeanas ratificó un modelo de Provincia que, histórica e ideológicamente, encarna el Justicialismo pampeano. Ziliotto sabe que a las autoridades pampeanas el pueblo les habló en las elecciones del 14 de mayo. Y por eso está convencido de que no le pidieron motosierra sino mantener el Estado presente y ordenador, interviniendo para potenciar la economía en una alianza estratégica con el sector privado, favoreciendo la inversión productiva a partir de una fuerte inversión de recursos públicos y así lograr competitividad, en el convencimiento de que gobernar es crear trabajo.

Seis mil empleos privados registrados creados en todos los sectores de la economía; con un crecimiento el año pasado equivalente al doble del promedio de todas las provincias argentinas, habiendo crecido en 2022 respecto al año anterior un 124%, sumando ingresos a la provincia por 212 millones de dólares con la particularidad de que el 95% de lo exportado fue con valor agregado, algo fundamental para la creación de nuevos puestos de empleo…fue el resumen de su primera gestión.

Ziliotto dijo que se propone potenciar este modelo de producción y trabajo, de crecimiento con inclusión, de bienestar social creciente, y a partir de un Estado ordenador, eficiente, dinámico, abierto y presente. Para eso dejó claro que la principal amenaza es el gobierno central: «claramente nos veremos afectados negativamente si debemos soportar un escenario económico de recesión y deterioro de la actividad producto de la anunciada apertura económica indiscriminada que, como en el pasado, llenará góndolas y exhibidores de productos importados; determinante será el futuro de la obra pública, no sólo su anunciada eliminación por parte del Gobierno nacional, sino la falta de certezas acerca de la continuidad de aquellas que hoy se encuentran en ejecución; el rechazo a la inclusión y a la protección de los vulnerables; los escenarios de odio y violencia que imperan en el contexto nacional, destruyen relaciones humanas y buscan borrar la historia y la memoria, remarcando en ese punto que «son 30 mil», parándose de manos frente al negacionismo y asegurando también que “nos tendrán en la vereda de enfrente cuando quieran avasallar los derechos de La Pampa y de su pueblo”.

El gobernador anunció que conjuntamente con la UNLPam se comenzará con el dictado de la carrera de medicina; que con el parque fotovoltaico de Victoria se ahorrarán 387 millones de pesos, que se hará uno más el año que viene; y que se construirán una serie de acueductos para asegurar la provisión de agua de calidad y en cantidad; y que con la justicia provincial se investigará y juzgará los delitos de narcomenudeo para lo cual se crearán unidades fiscales especiales y una nueva unidad penitenciaria con penitenciarios provinciales. Este último punto llama muchísimo la atención porque está develando lo que los nuevos tiempos de ajuste con falta de trabajo y contención y un Estado federal decididamente ausente pueden llegar a generar, un boom del narcotráfico como salida desesperada de no pocos que le harán el negocio a lo pero de nuestra sociedad.

A todos esos desafíos los afrontará prácticamente con el mismo gabinete con el que llevó adelante su primera gestión. Finalmente sólo el ministro de educación dejó el gobierno, pero porque esa fue su decisión, aseguran. Y la cobertura de la cartera de gobierno con Pascual Fernández obedeció a la decisión de Paly Bensusán de permanecer como senador, ya que no pocos lo tildaban como número puesto para ese cargo, como trampolín para un 2027 del cual ya muchos están hablando. Si se quiere el más ruidoso de los cambios se da en el IPAV, donde la retirada de Jorge Lezcano admite dos lecturas, como siempre según el sector que la interprete. Los cercanos al líder de identidad peronista dicen que «no quiso ser Jorge el que tenga que contener una realidad que amenaza con ser muy parecida a la que sufrió la provincia cuando Macri presidente sólo aportó 60 viviendas». Y otros aseguran que el gobernador habría tomado la decisión de apartarlo después de enterarse de que la vice-intendenta de Santa Rosa también responde a su sector interno, lo mismo que dos de los diputados, su esposa y el padre de la presidenta del concejo deliberante capitalino. Demasiada concentración de poder, dicen los que abonan esta justificación.

Lo seguro es que el gobernador no hizo el cambio que desde el vernismo y el marinismo le pedían cuando, a mitad de año reclamaban por funcionarios con mayor presencia política, que tomaran contacto más directo con los intendentes del palo. La expectativa se centraba en si se concretaba esa variante o no. Desde hacía tiempo, Ziliotto tenía la decisión tomada y no cambió a esa figura a la que indirectamente se referían los que clamaban por ese cambio. Ni de él, ni de otros a los que se identifica como del riñón del gobernador, se desprendió Ziliotto que comenzó con muchos aplausos su andar de «pato rengo», como se les dice a los mandatarios imposibilitados de re elección.

