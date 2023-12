General Acha: Ceriva cerró el año y destacó el trabajo del 2023

Compartir esta noticia:

El club Centro Rincón Vasco de General Acha realizó un gran acto de cierre de este 2023 para el básquet de la institución.

Se entregaron medallas a todas las categorías, desde baby básquet hasta la Primera de masculino.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Durante la reunión que se hizo el martes, también hubo menciones especiales como Mejor Compañero, Revelación del año, Mayor compromiso, Asistencia perfecta; entre otros.

Además, desde la dirigencia se le dio un presente a cada profesor y al asistente técnico y se realizó un homenaje con diferentes presentes a los chicos y chicas que participaron en los Juegos Evita, en los que quedaron terceros en las categorías sub 14, sub 15 y sub 17.

Además, se reconoció al plantel que quedó tercero en la Copa de Plata U-19 del torneo Provincial masculino. Ceriva, por otra parte, hizo recambio de abanderados y escoltas del club.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios