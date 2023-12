Intendente Alvear: Pepa criticó a la gestión saliente: “hay una situación compleja”

Compartir esta noticia:

El jefe comunal de Intendente Alvear asumió su cuarto mandato después de ocho años de haber dejado la gestión. Detalló la situación complicada que dejó la anterior gestión de Juan Cruz Barton.

“No sé si echarle la culpa a la pandemia o a la pésima administración. En el 2015 me fui con 175 empleados en blanco, hoy tenemos 215 en blanco y 150 en negro, que ganan el mínimo, vital y móvil, que este mes van a cobrar 160 mil pesos, que no es nada. Es una situación muy complicada”, dijo Pepa al portal Infopico.

“Comenzamos a tomar medidas, que es hacer que la gente trabaje, y el pueblo está respondiendo; de hecho ayer y hoy había colas para pagar los impuestos. Desde antes de las elecciones de mayo que todo era un desastre: no se limpiaba el pueblo, la mitad de los empleados municipales estaban sentados, teníamos un reciclado que parece un basurero a cielo abierto que estamos limpiando; no se hicieron cuadras de pavimentos en estos años y en algunas calles hay muchos pozos, a pesar de que se cobraba una tasa, pero en ocho años no se hizo nada; sobre el parque automotor del municipio, de cuatro o cinco palas solo una está funcionando; dos camiones y una champion fundidos; dos autos Logan sin funcionar y no quiero seguir porque el panorama es pésimo”, agregó.

“Esperamos que lleguen esos 60 millones de pesos por el fallo con Nación para poder afrontar todos los arreglos”, detalló Pepa que aclaró que “tengo el compromiso del gobernador, con quien me reuní dos veces, de que nos va a ayudar, porque los primeros meses vamos a necesitar esa ayuda, independientemente de lo que pase con el gobierno nacional”, precisó.

Por otra parte, Pepa confirmó que este jueves el gobernador de la provincia mantendrá una reunión con todos los intendentes en la localidad de Winifreda.

“Las máquinas las mandé a arreglar, aunque tengamos que hacer una vaquita para pagar, porque no puedo dejar de brindar los servicios que la gente paga”, subrayó el intendente y agregó que “hoy estamos tapando los pozos y los ciudadanos ven que estamos trabajando y eso cambia el ánimo de los vecinos”. (Fuente: Infopico).

