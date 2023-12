Primera renuncia del gobierno de Milei: se fue Eduardo Roust de Medios

Compartir esta noticia:

Eduardo Roust, subsecretario de Medios de Javier Milei, anunció su salida del gobierno por «motivos personales», a menos de una semana de la asunción presidencial del libertario.









«Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido», expresó el asesor en comunicación política. }

Y agregó: «El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco ‘inhumano’ y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida»

De esta forma, más allá de que el propio Roust confirmó que aún no se había publicado su designación, se convierte en el primer funcionario que deja su puesto en la administración Milei. Durante toda la semana, el exsubsecretario trabajó en un despacho de la Casa Rosada y hasta acompañó al vocero presidencial Manuel Adorni en sus conferencias de prensa.

No es el mismo caso de Eleonora Urrutia, que esta semana trascendió que había presentado su renuncia como «viceministra» de Sandra Pettovello en Capital Humano. Desde el Ministerio no sólo negaron que haya habido una designación oficial, sino que apenas le dieron la entidad de «asesora de los equipos técnicos» de campaña.

Urrituia se suma a los casos de los «caídos» durante la transición, nombres que se barajaron para puestos, pero luego fueron descartados. El más resonante, claro, fue el anuncio de que la diputada Carolina Piparo asumiría al frente de la ANSES, una primicia que dio el mismo Milei, antes de que el puesto al final fuera para otra persona.

