Recursos Hídricos: “veremos que plantea Nación y defenderemos lo que favorezca a La Pampa”

José Gobbi dijo que su gestión al frente de un área sensible para La Pampa, como lo son los Recursos Hídricos, tendrá dos pilares fundamentales: mantenimiento de los derechos y la defensa de los ríos interjurisdiccionales, y la gestión sustentable de los recursos hídricos, con la parte de investigación y estudios.









El flamante secretario dijo que “la Secretaría viene trabajando muy bien. Aquí ya hay una tradición de trabajo. Conocía la mayor parte del equipo por mi trabajo previo por parte de la Universidad con la temática de los ríos, tanto del Colorado como del Atuel y el Salado-Chadileuvú. Así que, la mayor parte de las temáticas no me son desconocidas, obviamente que me estoy enterando de los detalles, pero los equipos de las gestiones anteriores son muy sólidos, muy fuertes”.

“Estamos empezando a organizar mecánicas de trabajo, dándole mi impronta en términos de cómo hacer las cosas, pero aquí hay gente valiosa, todos son importantes, todo el personal es relevante. Nuestro activo más valioso es el capital humano”, agregó.

En cuanto los temas importantes en su gestión, remarcó que “de las gestiones anteriores, continúan todas las líneas temáticas que se han abordado, son todas líneas que podíamos definir como estratégicas”.

En ese sentido, explicó que “básicamente hay dos grandes líneas de gestión, una es la temática de los ríos interprovinciales e interjurisdiccionales, el río Colorado con toda la temática de COIRCO y todo lo que se desprende de ahí, como Portezuelo del Viento, hacer todo el seguimiento y monitoreo en términos de la actividad petrolera, las actividades que hay sobre la costa del río para que no haya disminución en la calidad del agua; la temática del Atuel, donde seguiremos impulsando que Mendoza cumpla el fallo de la Corte. Mendoza decide usar todas las aguas para su uso consultivo interno, nos hace desaparecer el Atuel, y aquí estamos peleando por nuestros derechos”.

Respecto al otro eje fundamental, comentó que es la gestión sustentable de los Recursos Hídricos provinciales, donde entra toda la parte de investigación y estudios. En esto seguiremos afianzando la relación con la Universidad Nacional de La Pampa, articularemos con el resto de los organismos del Estado. Estas son temáticas transversales que nos involucra a todos, entonces las soluciones son entre todos”, afirmó.

Defensa de los recursos hídricos pampeanos

Gobbi subrayó que Gobierno provincial “siempre defenderá los recursos hídricos de La Pampa. A nivel nacional hay que ver cómo se estructuran los organismos nacionales en la temáticas hídricas y veremos cuáles son los lineamientos que Nación estará planteando. Lo que tenemos claro, y lo planteó el gobernador Sergio Ziliotto en el discurso de apertura en la Legislatura, como ayer con los intendentes, es que justamente estaremos defendiendo nuestros recursos hídricos. Veremos cuáles son los lineamientos que plantea Nación y defenderemos las posturas que favorezcan a La Pampa”, puntualizó.

Por último, el funcionario provincial destacó que trabajará en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa y organismos públicos en la temática de los ríos. “Trataré de poner lo mejor de mi parte. Estoy muy honrado que el gobernador haya pensado en mí para este cargo. Es un gran honor y un desafío importante, espero estar a la altura de las circunstancias. Tengo un gran equipo en la Secretaría, en el cual puedo apoyarme. Además, cuento con el respaldo de gente de la Universidad y otros organismos públicos, con los cuales tengo buena relación y la idea es articular acciones, ser proactivo en este sentido”, concluyó.

