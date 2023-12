Con la guardia alta

Compartir esta noticia:

El hambre, la consecuencia más temida. Fondos a los municipios y para incrementar la tarjeta social. Preocupaciones que son angustias. Coparticipacion del impuesto al cheque, no revertir la quita del Impuesto a las Ganancias.

Por Javier Urban – Como un maná que cae del cielo en tan aciagas circunstancias, le ha caído hoy a los intendentes/as el envío de los $2.531 millones que se asignaron a municipios y comisiones de fomento, del monto correspondiente al juicio que La Pampa le ganó a Nación por descuentos a la coparticipación por un total 23.450 millones de pesos a valores del 1 de noviembre pasado.









Aunque con Milei presidente todo es incertidummbre y entonces en el gobierno de Ziliotto no se sabe cuándo le llegarán esos fondos y calculan que será en bonos o títulos públicos, el gobernador mandó efectivo a las comunas y con la modalidad de libre disponibilidad, como para que los/las jefes comunales no tengan sobresaltos ni para pagar sueldos y aguinaldos.

Es que el asombroso nivel de improvisación ejecutiva del gobierno nacional, que configura un escenario de crisis e incertidumbre en todo el país, no impide advertir las consecuencias que naturalmente genera el aumento desconsiderado del precio de los alimentos, que con una lógica de manual saltan, ya no a las nubes sino a la estratósfera si, despojado de todo control, al haberse eliminado la secretaría de comercio, al kilo vivo de carne vacuna se lo vende a dos dólares con cincuenta centavos, valor que establecieron después de no haber superado nunca, históricamente, el de un dólar por kilo. Se sabe, el aumento de la carne, encima combinado con el aumento de los combustibles, arrastra el precio de todos los alimentos.

De ahí que tan valiosa sea la convicción del gobernador de La Pampa que se plantea como un reto y una obligación, garantizar el acceso a los alimentos a los sectores pampeanos más vulnerables. Y es plausible porque no se queda en las palabras sino que ya dispuso que en este mes de diciembre, el gobierno provincial invierta más de $ 695 millones para garantizar alimentos. El mecanismo, que el gobierno tiene muy bien aceitado, arranca con el sistema Pilquen que detacta a quienes se debe beneficiar con la Tarjeta Social Pampeana, que son unos 23.500, de entre los cuales poco más de 12 mil reciben el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario -que ha sido incrementado en un 140 % desde agosto-, mientras que el resto, además de la Tarjeta social pampeana, perciben la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar nacional. Con este programa, le gobierno de La Pampa garantiza el acceso a la Canasta Básica Alimentaria de cada una de las familias sin beneficios sociales nacionales, pero en estado de vulnerabilidad. En concreto, el Estado aporta la diferencia entre los ingresos de las familias vulnerables y lo que les resta para completar la Canasta Básica. Esas familias recibirán montos que van desde los 16.750 a los $ 271.150, según lo que requieran para cubrir el monto con el cual completar la Canasta Básica Alimentaria. Mañana ya va a estar todo depositado.

En ese sentido, clave también es el anuncio del intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli de que seguirán adelante con el mercado municipal, en acuerdo con la CPE, para abaratarle los precios a los vecinos.

Ziliotto está naturalmente muy preocupado. Y así se los planteó a los intendentes cuando los reunió la semana pasada en Winifreda y les advirtió que todas las provincias serán afectadas por los recortes de recursos que dispone y seguirá implementando el gobierno nacional, con el indefectible impacto social negativo que eso generará porque, lo decíamos antes, la improvisación del gobierno de Milei es elocuente, pero tiene tan claro cuales serán las conseuencias de sus medidas que considera urgente tomar medidas punitivas o de amedrentamiento, admitiendo, rápido, que a la corta, mediana o larga, el ajuste no cierra sin represión. De ahí el facho “protocolo antipiquetes” impulsado de inmediato por quien desea volver a sentirse la Comandante Pato.

En aquel encuentro en Winifreda, el gobernador llamó a intendentes/as a trabajar en conjunto y coordinadamente con todos y cada uno de las y los responsables de conducir los ejecutivos municipales, “sin ningún tipo de distinciones. Nos une y compromete la vocación de trabajar por el bien de cada pampeana y cada pampeano” les dijo, para después instarlos a fijar prioridades ante un escenario de fuerte baja de recursos y más demanda social producto de las medidas económicas que va implementando el gobierno de Milei. Les pidió estar “muy atentos a las necesidades sociales”, a ser “eficientes” en el uso de los recursos y se comprometió ante ellos a que el Gobierno Provincial “estará, como siempre lo hace, a disposición de cada uno de ustedes”.

Para el Ruso hay dos cosas que meten miedo, la obra pública que se dejará de hacer en la provincia porque no somos de las centrales y los privados que estarán habilitados para hacer obras se dedicarán exclusivamente a los grandes centros. Y así Una autopista en Capital Federal la va a hacer el privado porque la cobrará en peajes. En Córdoba-Santa Fe, la autopista la mitad a través de peajes y la otra mitad los gobiernos. En La Pampa es imposible.

Y la otra es la decisión de Milei de no enviar más fondos discrecionales a las provincias. Fijate que a fines de agosto de este año, paradestinarlos a incrementos salariales, coparticipación municipal, bienes y servicios, obras públicas y al déficit previsional, Ziiotto dispuso un proyecto, que diputados/as hicieron ley, para actualizar el presupuesto de este año en un 15%, un poco menos. El incremento fue de más de $ 68 mil millones, ante una devaluación siempre creciente. De esos 68 mil millones, siete mil dosciientos cincuenta eran de aportes del Gobierno nacional no reintegrables. Bueno, aportes de ese tipo ya no mandará más el gobierno nacional que cambió de signo.

Fue la diputada provincial y licenciada en economía, Luchy Alonso, la que explicitó el impacto negativo que la novel gestión Milei ya tiene en la vida de las y los pampeanos. Detalló que la principal variable de ajuste son los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia, tanto del sector público como del sector privado, sean formales o informales, que verán pulverizados sus ingresos por la aceleración inflacionaria gatillada por la devaluación y la eliminación de los subsidios al combustible y a la energía, que redundarán en un aumento de las tarifas al consumidor y al productor. Lo mismo ocurrirá con los jubilados y las jubiladas de la provincia que reciben ingresos del gobierno nacional.

Incluso manifestó que «es de esperar» que los niveles actuales de empleo se reduzcan y haya importantes pérdidas de puestos de trabajo, que gran parte serán generadas por la paralización de la obra pública que también impactará sobre las actividades económicas con ella concatenadas. La diputada señaló que la apertura indiscriminada de las importaciones afectará de manera negativa a inevitable a la producción industrial local y sobre las actividades económicas que se nutren de su desarrollo; y que la quita de los subsidios al combustible hará aumentar los costos de logística, haciendo a las empresas pampeanas menos competitivas en términos relativos, en relación a aquellas que se hallan más cercanas a la zona del AMBA.

Para Alonso estas medidas de política económica generarán un deterioro del entramado productivo de nuestra provincia con una potencial pérdida de puestos de trabajo, un brutal empobrecimiento de la población y una espiral inflacionaria sin ninguna política antiinflacionaria real y concreta para proteger al pueblo pampeano.

El panorama es muy oscuro. No se sabe qué va a pasar con las becas nacionales, por ejemplo el plan progresar, Ziliotto calcula que se incrementarán notablemente la demanda de becas provinciales, que este año beneficiaron a 3.100 estudiantes de secundaria y 400 del nivel superior con una inversión de 164 millones de pesos.

Además le preocupa muy seriamente el narcotráfico, porque la ha de consdierar consecuencia directa del tiempo de miseria que tienen planificado los macrilibertarios en el poder. Ya había anunciado en la Cámara de Diputados que propondría una fiscalía para que intervenga en causas de narcomenudeo y que haría otro edificio penal para albergar detenidos por esas causas. Y la semana pasada trató con los intendentes la lucha contra el narcotráfico, delineando algunas acciones que se implementarán para combatir este flagelo que azota a la sociedad transversalmente. Si hay hambre, porque faltan recursos, cualquier actiidad es tentadra para hacerse de recursos y aplacar el hambre.

Por otro lado, el gobernador sigue lamentándose del desaprovechamiento que el comercio, el agro y la industria hicieron cuando recahazaron la utilización del la Ley de Incentivos Fiscales que rige desde 2021, cuando se implementó junto a otras 4 herramientas en plena pandemia. «Lo mejor que nos puede pasar es que los empresarios paguen salarios, no impuestos» decía Ziliotto cuando propuso los créditos fiscales que los sectores de nuestra economía utilizaron en 575 millones de pesos, pero la no aceptación voluntaria del beneficio fue de más de mil 800 millones. La pregonada sinergia y alianza estratégica entre el gobierno y los sectores económicos privados tendrá que aceitarse para hacerle frente a la motosierra definitivamente neoliberal que cortará el consumo, hará que los empresarios no ganen plata, generará desocupación y eliminará ingresos.

Justamente el de los ingresos es EL TEMA que hoy los gobernadores trataron con el presidente en ese primer encuentro cargado de expectativas. Los gober demandan la sustitución o compensación de los fondos coparticipables que se cayeron a partir de la quita del Impuesto a las Ganancias. Ellos cuentan con proyectos que ya se presentaron y entre los que aparece como de más viable y pronta implementación es el de coparticipar el 50% del impuesto al cheque.

Claro que el gobierno nacional se «hará el zota» y tratará de patear la pelota lo más lejos posible. Ya salió con una mentira -y van…cantidad desde que empezó la gestión Milei- diciendo el ministro de economía, Luis Caputo, que es pedido de los gobernadores, revertir la quita del Impuesto a las Ganancias.

Que no se cobre más el impuesto a las ganancias implica una pérdida de recaudación de unos 3 millones 875 mil pesos. Al ser un impuesto coparticipable, esta pérdida de ingresos (del 0,83% del PBI) recae en la Nación (0,35%) y en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (0,48%). En ese marco, ya desde este mes, La Pampa pierde de recibir $ 41.257.000.000 (cuarenta y un mil doscientos cincuenta y siete millones de pesos) y es una de las cinco provincias, todas peronistas, que serían las más beneficiadas si el gobierno de Milei revirtiera la baja de Ganancias que impulsó en plena campaña electoral el exministro de economía, Sergio Massa. Sin embargo, en la convicción de que el salario no es ganancia, el gobierno de Zilitto salió a aclarar que no es pedido suyo que se vuelva a aplicar ese impuesto a los trabajadores.

En fin, una muestra más de cómo Milei mintió en su campaña cuando prometía eliminar impuestos y hacerle pagar a la casta. Ni una cosa, ni la otra. Ahora quiere que los trabajadores paguen más impuestos y, tras encumbrar a la casta macrimenemista, ajustazo para que pague el pueblo.

A propósito de la casta…parece que desde uno de los poderes del Estado, alguien puso el grito en el cielo porque el gobernador dispuso que a los funcionarios no los alcanzará el aumento salarial acordado con la intersindical. Pero dicen que Ziliotto ni lo consideró a ese grito (¿en el desierto?) y al cruzarse con uno de los funcionarios de ese sector le espetó: «ustedes son unos inmorales». ¿Será cierto?

