El ajuste de Milei genera “grandes transferencias de los pobres a los ricos y de las Provincias a Nación”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, manifestó su desacuerdo con la política de apertura indiscriminada propuesta por Javier Milei y señaló que “la ley del mercado es la ley de la selva”, para agregar que hay una gran transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos y de las provincias a la Nación.

“No queremos ir a un país de la primarización de la economía y que tenga como objetivo exportar commodities”, afirmó el mandatario provincial, en declaraciones radiales.









Ziliotto señaló que le propusieron al presidente coparticipar parte del Impuesto del Cheque y no derogar la ley que exime de ganancias a las y los trabajadores. “Nosotros estamos ratificando lo que ya estamos diciendo, que estamos en contra de que, aparte del ajuste que ya reciben, haya un ajuste superior para los trabajadores que, una vez por todas, se sacaron de encima un impuesto que es regresivo y no podemos volver atrás. Hay otros atajos y caminos, una es la coparticipación del cheque y la voluntad de los 22 gobernadores, está plasmada en un documento y en apoyo a un proyecto que está en el Senado de la Nación”.

En cuanto a la reunión mantenida con Milei, Ziliotto dijo que “quedó muy en claro que el presidente defiende a rajatabla su modelo económico, a partir de un diagnóstico casi de catástrofe económica y, a partir de ahí, la magnitud de las medidas, con el ajuste económico más fuerte de la historia de la República Argentina”, dijo en declaraciones radiales

“El presidente plantea metas en el tiempo, pero la pregunta que no responde o se plantea es cuál es el mientras tanto, lo que cuesta llegar y si todos llegan a ese objetivo. Son cuestiones que no compartimos pero la respetamos, es el presidente elegido por los argentinos y tiene todo su derecho a establecer su programa de gobierno”, agregó el gobernador de La Pampa, a periodistas de FM Radio Noticias.

“En este mayor ajuste económico de la historia, hay una enorme transferencia de recursos de los sectores empobrecidos a los de mayo poder económico y una gran transferencia de recursos de las provincias a la Nación, cuando se habla de que las provincias no tendrán transferencias discrecionales”, criticó Ziliotto.

“El tema de ganancias es el que se ha puesto sobre el tapete, pero quizás, la restricción económica impacte mucho más en la disminución de los recursos de las provincias, vía coparticipación federal y vía recaudación propia. Van a haber menores recursos para las provincias y mayores recursos para la Nación. El aumento y la duplicación del dólar, son ingresos que corresponden exclusivamente por Constitución, al gobierno nacional. Vemos claramente dos grandes transferencias de recursos: de los pobres a los ricos y de las provincias a la Nación”, criticó el gobernador pampeano.

El mandatario dijo no estar de acuerdo con el diagnóstico de Milei sobre el país. “Lo que le pasa a la Argentina es que no nos ponemos de acuerdo en políticas de estado y cuando entra un gobierno, cambia absolutamente todo, inclusive lo bueno. Tenemos un país en crecimiento, con actividad económica, con una industria nacional que se estaba recuperando, con una desocupación que en el caso de La Pampa, había bajado el 50%, en un país que había empezado a desarrollarse, a crecer a partir de la producción y el trabajo. Y si vamos a un esquema de una gran apertura económica y desregulación económica, donde va a imperar la ley del mercado, que es la ley de la selva, donde el más grande tiene muchas ventajas sobre el más chico”.

“Esta apertura indiscriminada va a romper el círculo virtuoso que es la generación de trabajo, a partir de la industria nacional y nos posiciona como país. No queremos ir nuevamente a un país de primarización de la economía y que tenga como objetivos exportar commodities”, señaló Ziliotto.

En referencia a la situación en La Pampa, Ziliotto afirmó que está “haciendo números” y que no se conoce la magnitud del ajuste (que serán reveladas con el mensaje de Milei de este miércoles). “Hoy tenemos que fijar prioridades y hay cuestiones que quedan afuera. Yo no voy a poder seguir interviniendo en forma tan fuerte en la economía y poder seguir generando actividad económica y empleo”.

“Nosotros en el 2022, crecimos un 9,1%, la economía de La Pampa creció ‘a tasas chinas’. Creamos 6.000 puestos de trabajo. Tenemos un índice de desocupación que es el 50% más bajo que en el gobierno de Macri», repasó el gobernador y recordó que desde el gobierno, se anticipó sobre la política de ajuste de Milei y su desprecio por el estado.

En referencia a cómo sobrevivirá el sector privado en La Pampa, Ziliotto dijo que “tendrá que ver con el impacto de la recesión. En La Pampa logramos que 48 pymes tuvieran contacto con el mundo, vendiendo sus productos y, partiendo de la premisa de que lo que se produce en Argentina, el 40% son productos importados y que para importar, se paga un dólar a $960 y para exportar, te toman un dólar a $800 o menos, con la retención, claramente, ¿qué futuro tiene la industria?”.

“Cuando hay recesión, todos los sectores se caen, pero el sector que más va a sufrir, es el sector industrial. Estamos diseñando algún mecanismo, que nos permita defender lo conseguido, ver de qué manera ayudar a las empresas a que mantengan un nivel mínimo de actividad, vía intervención del estado, con todas sus herramientas: Banco, FoGaPam, Ministerio de la Producción, I-Comex”, dijo.

“Hoy por hoy, estamos haciendo números y todos los números, lo corren todos los días, no sabemos el impacto. El ajuste no terminó y todo lo que ha habido, es que en cierta manera, las empresas formadoras de precios, han decidido en virtud de una entelequia de una inflación reprimida. Ahora, hay que aumentarles el impacto del precio de combustibles, de un nuevo cuadro tarifario, sin ningún tipo de subsidio y se está hablando de que el dólar ya está atrasado. No solo se está licuando el poder adquisitivo de los salarios, sino el ahorro de la clase media, con los plazos fijos que ofrecen un rendimiento del 9%, cuando el mismo gobierno proyecta una inflación de 30 o 40% para los próximos cuatro meses. Hay una licuación de los ahorros de la clase media”, afirmó el mandatario provincial.

Por otra parte, Ziliotto valoró la decisión del PJ de mantener los bloques unidos en Diputados y en Senadores. “Son los que tienen la responsabilidad de asumir lo que votó la gente, de defender lo que pusimos a disposición de la sociedad, como propuesta electoral y, a partir de ahí, vemos el rol en el Congreso. A pesar de la derrota, tenemos una cohesión en Diputados y en Senadores. El primer rol que tenemos, es defender con nuestra ideología a los que menos tienen y desde la gestión, la enorme mayoría de los gobernadores, decidieron defender a los que menos tienen, garantizarle, como mínimo, alimentos”, agregó.

Por último, en referencia a la continuidad de obras públicas, Ziliotto señaló que “hemos garantizado en mantener la continuidad en el 2024, casi de manera similar al 2023, porque la vorágine de la obra pública, derrama casi un año hacia adelante. El mayor impacto lo vamos a tener en 2025, si el gobierno nacional no ayuda a seguir licitando una obra, cuando termina la otra”.

“Somos muy escépticos ante la gran falta de datos. Se va a anunciar un DNU con 600 artículos, ¿cuál será el impacto económico? El distintivo, es que concentra riquezas en sectores más concentrados y eso tiene un impacto social negativo”, cerró Ziliotto.

