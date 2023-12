En situación de calle, violencia de género y con una niña de cinco años, ocupó una casa en el Plan 3.000

Compartir esta noticia:

Una joven de 25 años pide la presencia de las autoridades para buscar una solución. Su pareja la echó a la calle con la nena y desde anoche ocupó una casa en el Plan 3.000 de Santa Rosa.









Una joven, con su pequeña hija, fueron echadas de la casa por el padre de la niña y se encuentran en situación de calle. Desde anoche, empapadas por la lluvia, se metieron a una casa que lleva años desocupada (Maldonado, Casa 107).

“Desde anoche que estoy en la calle con mi hija. Sabía de una casa que estaba abandonada. Estábamos debajo de la lluvia. Tomé coraje y me metí por la ventana”, contó Ornella a Plan B Noticias.

“Sé que la dueña de la casa tiene tres propiedades más. No tenemos para comer. Solo tengo dos saquitos de té”, relató.

“Queremos que se presente el IPAV para que nos den una solución. Estoy anotada pero no salí sorteada. No tengo para alquilar ni para comer. No quiero que me den esta casa, necesito una ayuda para estar bajo algún techo”, añadió.

La joven mujer fue echada de la casa por su expareja y quedó en situación de calle. Antes de este episodio, lo había denunciado por situación de violencia de género. “Vivía atrás de la casa de mi suegra. El marido de mi suegra le dio un beso en la boca a la nena. Me fui, agarré una bolsita y me fui a la calle”, relató.

“Pido la presencia del IPAV porque tengo miedo. Esta casa ya la habían usurpado y tiene deuda. Hace más de seis años que los dueños no vienen. Hace mucho más que está abandonada. Hay una cama y una mesa, y el resto está vacía. Me metí por la ventana, pero no rompí nada. Supe por los vecinos y vecinas que pagan la luz y el gas como para que se vea que alguien vive, pero no la habitan, y dicen que tienen tres casas, dos en el asentamiento y otra en Villa Santillán con departamentos para alquilar”, agregó.

“Tengo miedo de lo que me pueda pasar a mí y a mi hija”, cerró.

