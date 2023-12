Desalojaron a la joven que había ocupado una casa en el Plan 3.000

Compartir esta noticia:

Este jueves, personal policial desalojó a la joven de 25 años que había ocupado una casa en el Plan 3.000.

Como se recordará, Ornella Molina había ocupado el martes por la noche una vivienda en el Plan 3.000, en la calle Maldonado, luego de que su pareja la echara a la calle con su hija. La vivienda estaba escriturada y no pertenecía al IPAV.

Este jueves, en horas de la mañana, la joven fue desalojada y trasladada a la Seccional Segunda de Policía.

La madre de Ornella dialogó con Plan B y dijo que el desalojo se realizó a media mañana. “Nunca se hizo presente Niñez y solo llamó el municipio. Mi hija sufría violencia de género de parte de su expareja. Vivían atrás de una vivienda, en un fondo”.

“Mi hija averiguó cómo estaba esa casa y se quedó acá. Ayer desde el IPAV informaron que la casa tenía una escritura y que tiene que desalojar. Esta gente (por los propietarios), tiene una casa en el asentamiento Santa María de las Pampas, una quinta para alquilar. Y casas en Villa Santillán donde viven sus hijos mayores”, denunció la madre y dijo que esta vivienda “era un aguantadero y hacía más de seis años que no vivía nadie”.

“La vivienda tenía luz e Internet, para que no se la usurparan. Ahora se llevaron a mi hija demorada y no sé si está demorada”, agregó. “Yo estoy sin trabajo, con tres menores a cargo, mi hija con sus hijos viviendo en una casita de dos habitaciones y que se me llueve”, dijo.

“Tengo una hija con discapacidad, no tengo trabajo y no puedo ayudar a mi hija. Pido que el estado se haga presente, pero no se hace cargo. Todo parece una farsa. Yo no tengo medios para salvar a mi hija y espero que el estado se haga presente. Te dicen que te pagan un alquiler tres meses, pero no tiene trabajo y no lo consigue. Mi hija está mal por toda esta situación, Nadie se acercó a ver esta situación”, contó la mamá de Ornella.

El desalojo fue ordenado por el fiscal Facundo Emanuel Bon Dergham, de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad y Juicios Directos.

