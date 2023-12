Eduardo Castex: se le rompió la máquina de coser y no puede mantener a su familia

Compartir esta noticia:

Una mujer que tiene a cargo la manutención de dos hijos, se quedó sin la herramienta de trabajo y la municipalidad de Eduardo Castex se negó a ayudarla.

Rosana Piris tiene dos hijos, uno con discapacidad y es única sostén de familia. La mujer trabaja de costurera y se le quemó la máquina de coser. Pidió ayuda a la intendenta Mónica Curuchet, pero no la consiguió.









“Lo único que yo quisiera es poder trabajar. Por ahí me dan una bolsa de comida, pero yo necesito laburar”, dijo.

“Con toda esta situación, ya no sé si llorar o reírme. Me está desbordando. La gente me está ayudando con alimentos y con la señora intendenta no conseguí nada. Soy único sostén de familia y no tengo cómo mantenerla. Necesito ayuda para reparar la máquina y poder seguir trabajando”, le contó al periodista Daniel Lucchelli.

“Quise sacar una audiencia con la intendenta y recién me dan para el mes que viene. A mí no me vino a golpear la puerta nadie, salvo el diputado Sergio Pregno, que me trajo algunas cosas, pero que no podía hacer nada más porque era solo diputado”, indicó.

“Yo necesito que me ayuden con una máquina de coser y que a su vez me dieran trabajos para poder ir pagándola. Y espero que la intendenta me escuche y poder volver a trabajar”, cerró.

