Intendentes peronistas también rechazaron el DNU de Milei

Firmaron un documento contra el atropello del gobierno nacional con el DNU que modifica leyes, derechos, códigos de fondos, propone la privatización de empresas y otorga beneficios a sectores económicos dominanes.

El documento, dice:

Los intendentes y titulares de comisiones de fomento Peronistas de la Provincia de La Pampa, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación a la que se está arrastrando a nuestro país, producto del accionar irresponsable del Gobierno Nacional.

Respaldamos la postura pública asumida por nuestro Gobernador y Presidente del Partido Justicialista, compañero Sergio Ziliotto, en cuanto a que “la defensa de los derechos populares no se negocia” ni tampoco “el respeto a las reglas democráticas”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia que anunciara en el día de ayer el presidente de la Nación Javier Milei, representa una afrenta total y absoluta a las instituciones democráticas y a la Constitución Nacional, ya que se arroga facultades que son propias e indelegables de otros poderes del estado.

Este accionar temerario representa una gravedad inusitada para nuestra democracia, que se encuentra cumpliendo 40 años de manera ininterrumpida.

Durante estas cuatro décadas, el peronismo logró que las pampeanas y pampeanos accedan a sus derechos, vivan donde vivan. Se hizo bajo las premisas de la justicia social, y no de las leyes del mercado.

Las medidas anunciadas, además generaran sin lugar a duda un enorme perjuicio para todo nuestro pueblo, y como representantes de gobiernos locales de nuestra provincia, exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional para que se deje sin efecto la arbitraria medida, y se convoque de manera inmediata al Congreso de la Nación para que se aboque al tratamiento de cada reforma que se pretenda iniciar.

El ganar una elección no da derecho ni representatividad absoluta para pisotear nuestra carta magna.

Que sepan los vecinos y vecinas de las localidades que gobernamos, que no los dejaremos solos y que junto a nuestro Gobierno Provincial haremos todo lo posible para defender sus derechos y garantizar las condiciones básicas para el desarrollo de la vida de cada familia, en un contexto que no deseamos, que no buscamos y que si advertimos que sucedería.

Debemos reprochar y remarcar que nuestro pueblo ha sido estafado, ya que este brutal ajuste, esta descomunal quita de derechos, lo paga el pueblo entero y no lo paga ninguna casta privilegiada como prometía Milei por todos los medios y redes sociales.

En defensa del federalismo, de la Constitución y de la democracia, decimos: ¡Basta de atropellos!

