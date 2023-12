La UCR advirtió que el DNU de Milei debe discutirse en el Congreso Nacional

Compartir esta noticia:

El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical advirtió en un comunicado de prensa que el DNU lanzado por Javier Milei el miércoles 20 de diciembre, debe ser tratado en el Congreso Nacional.

En el documento, firmado por su presidente, Federico Guidugli, la UCR señaló que “nuestro país vive momentos difíciles en materia económica y social producto de un gobierno nacional saliente con enormes errores macroeconómicos, asistencialismo, emisión de dinero sin control y regulación de la economía en todos sus eslabones”.

“La mayoría de la nación argentina eligió un cambio de rumbo eligiendo como Presidente a Javier Milei, máxima autoridad ejecutiva del país. En ese sentido son necesarias muchas reformas económicas, laborales, sociales y de manejo del Estado”, agregó.

“Sin embargo, el reciente DNU no coincide con los procedimientos que corresponden. Las leyes que plantea derogar se deben discutir en el seno del congreso de la Nación en sus dos cámaras, respetando el artículo 29 de la Constitución Nacional y la actual composición del Congreso”, indicaron desde la UCR.

“Para el radicalismo es importante modificar leyes que actualmente ahogan al comercio, la producción, la industria, sumado a cuestiones laborales que hoy en día no permiten la generación de más empleo, pero son normativas que deben modificarse y discutirse en el Congreso Nacional, con consensos y no empujando y forzando mediante un DNU no cumpliendo con la división de poderes y la pluralidad de voces”, enfatizaron desde el radicalismo.

“Es por ello que instamos al Poder Ejecutivo Nacional que revea las formas de establecer los cambios e invitamos que envíe los proyectos de ley que se debatan en las distintas cámaras del Congreso Nacional y que no solo se piense en un equilibrio fiscal sino también en un equilibrio social en las medidas que se tomen consolidado en los consensos que la sociedad reclama”, cierra el comunicado de prensa.

