Crimen de Lucio Dupuy: Dictan sentencia en el jury a Pérez Ballester y Catán

La jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1, y Elisa Catán, a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2, conocerán este viernes al mediodía el veredicto del jury de enjuiciamiento que se les hizo por la intervención en los expedientes civiles de la tutela y guarda de Lucio Dupuy, el niño asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su madre , Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigaíl Páez, ambas condenadas a prisión perpetua

Durante el debate pasaron más de 30 testigos, hubo un careo entre el abuelo Ramón Dupuy y su abogada Adriana Mascaró y las acusadas hicieron el uso de decirlas últimas palabras en la jornada del martes, donde se leyeron los alegatos de la acusación y la defensa.

Pérez Ballester manifestó que “solamente voy a solicitar que, al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó y los elementos que tuvimos en cuenta. Y que resuelvan con justicia”.

Elisa Catan dijo que “adhiero a lo que dijo la jueza. Espero que el jurado sea justo, no solo por nosotras sino también por Lucio. A mí me interesa en serio y de sobremanera que haya justicia por Lucio y no una cacería de brujas- Porque acusar a cualquiera no es justicia”.

“Esto a mí me afectó muchísimo. Todos tenemos familia y hemos sufrido. Este es un caso atroz que afectó a toda la sociedad. ¡Cómo no me va a afectar! Siempre trabajé con los niños. Esto es una piña tan fuerte que la sociedad no supo para dónde ir y por empezaron las acusaciones para todos lados”, indicó.

“Primero uno se lo toma a mal, pero ahora agradezco (el proceso) porque acá se vio la luz, se vieron las pruebas, se vio quién miente, quién trabajo con responsabilidad y quién dijo una cosa, pero después no la hizo. Se pudo traslucir la verdad. Confío, si no hay otro interés que la búsqueda de justicia, que debemos ser absueltas y volver a nuestros trabajos que tanto amamos. Tenemos una profunda vocación para trabajar en familia y cumplimos un rol primordial en la pacificación de la familia”, finalizó.

El procurador General, Guillermo Sancho, pidió la destitución de las acusadas por mal desempeño y las defensas, la absolución, por considerar que los hechos juzgados ocurrieron un año antes el crimen y en momentos donde no había signos de violencia hacia Lucio.

Al mediodía, se dará lectura a la parte resolutiva del fallo del jury.

