DNU de Milei: Jóvenes radicales piden a sus legisladores que defiendan la división de poderes

En un comunicado de prensa, la juventud radical pampeana llamó a sus legisladores en Diputados y en el Senado que “estén a la altura de las circunstancias” y traten en el Congreso el DNU de urgencia del presidente Javier Milei.

Por otra parte, criticaron el ejercicio del poder a través de decretos y recordaron que también lo llevaron a la práctica otros presidentes como Néstor y Cristina Kirchner.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“En contexto del DNU emitido por el Presidente argentino, como jóvenes radicales queremos expresar nuestra preocupación y rechazo a tal medio antidemocrático que pretende utilizar el ejecutivo para gobernar nuestro país.

Las/os argentinos hacemos uso de nuestro derecho a elegir a nuestras/os legisladores cada 2 años con el objetivo de que trabajen en la producción, debate y promulgación de leyes. Pero ante la situación en desventaja de la Libertad Avanza de ser minoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, el Presidente eligió las vías directas de gobierno lanzando un Decreto de Necesidad y Urgencia ya en vigencia con 366 artículos que en su mayoría son reprochables por su impacto en la clase media. Un DNU, así como lo expresa su nombre, debería de ser utilizado exclusivamente ante situaciones de urgencia. Todas/os conocemos que el país está en alerta económica, y que necesitamos que se tomen medidas que nos saquen la soga del cuello que nos está apretando hace más de un año. Pero ¿Qué tiene que ver la Ley de Deportes con nuestra situación económica? ¿Qué tiene de urgente modificar las leyes laborales que no pueda hacerse a través de un proyecto a debatir en el Congreso? ¿Es tan urgente modificar el Código Aeronáutico como para que no se trate por las Cámaras? ¿Y qué conexión necesaria hay entre que una receta médica sea digital o no, y que el 40% de la población argentina este por debajo de la línea de pobreza?

Lo que queda claro es que el ejecutivo, así como lo hizo Cristina Fernández desde el 2013 ante su pérdida de mayoría en el Congreso, intenta evitar el tratado de leyes por las vías republicanas y abusa de su poder. Práctica que el Justicialismo también ha tenido como costumbre, siendo Néstor Kirchner el que más lo puso en práctica (236 DNU en 4 años y medio).

Es por este ataque al sistema democrático republicano, que los jóvenes radicales le exigimos a nuestros legisladores con representación en ambas cámaras nacionales que estén a la altura de las circunstancias defendiendo la división de poderes y los derechos del pueblo. La crisis se siente en cada hogar de clase media-baja del país y lo que menos necesitamos son medidas que nos sigan ahogando. Recordemos que somos «la causa de los desposeídos» y que nos debemos a la sociedad, y la única salida de la inestabilidad es trabajar en las mejores leyes que sean resultado de debates y consensos dentro del Congreso”.

