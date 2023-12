La UCR pide mayor compromiso para asistir a las víctimas de los acontecimientos climáticos

Compartir esta noticia:

Luego del “arrégleselas como puedan” que instaló como política el presidente Milei tras la tormenta con 13 muertos en Bahía Blanca, la Junta Ejecutiva Nacional del Movimiento Nacional de la Militancia Radical “expresa su solidaridad y acompañamiento con todas las víctimas de los acontecimientos climáticos”.

Sin nombrarlo, se refieren a Milei al señala que “no podemos dejar de expresar nuestra preocupación, pues dichos fenómenos se han dado en medio de una grave crisis económica y social que genera mucha incertidumbre y cuyos alcances aún no conocemos”.

“Las variables macroeconómicas no pueden ser una simple ecuación matemática. No son sólo números, hay gente con padecimientos que, si bien vienen de lejos, hoy tienen una magnitud que no puede ser ignorada”, añadieron.

“La solución de esos problemas no va a estar ni en el hambre ni en la represión. La misma precisa de una mirada social que resguarde, especialmente, a quienes menos tienen y que, para cuidar el orden público, nadie se aparte de la ley”, pidieron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios