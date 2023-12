Las mentiras de Bullrich y Milei duraron unas horas: Reuters tiene 2.500 empleados y NA no cerró

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cenó junto a Javier Milei con Mirtha Legrand. En el programa de televisión afirmaron que la agencia de noticias Rueters tenía 200 empleados y que Noticias Argentinas había cerrado. Dos mientras.

La agencia de noticias que sí cerró es DyN (Diarios y Noticias), propiedad de Clarín y La Nación, lo que determinó el despido de cientos de trabajadores.

Pero es mentira que Noticias Argentinas haya cerrado: quien quiera visitarla, puede hacerlo en noticiasargentinas.com y hasta contratar sus servicios.

Love the shout out here from Argentina’s @PatoBullrich for @Reuters as the ‘most important’ media agency in the world (I agree!). Tho to set record straight we have 2,500 text/photo/TV journalists covering the news in bureaus around the world. https://t.co/Dz52ys7Hi9 pic.twitter.com/I03M0jXjsF

— Adam Ramsay Jourdan (@ARJourdan) December 24, 2023