Vecinos y vecinas de Vertiz cumplen el sueño de la casa propia

En Vértiz, durante la actual gestión, se construyeron once viviendas del programa “Mi Casa”, el Plan surgió ante la falta de respuesta del Gobierno nacional anterior (2015-2019).

En relación a lo mencionado, el intendente Luis Giacomino, hizo referencia a la importante decisión que se tomó en su momento por el Gobierno de La Pampa para llevar adelante este tipo de políticas sociales.

“Si la Provincia en su momento no hubiese tomado esta decisión tan fundamental para los pueblos como nosotros, en los pueblos chicos no tendríamos ninguna casa, es así de claro los cupos en la época del gobierno de Macri no existieron, por suerte el gobernador Sergio Ziliotto continuó este tipo de programas que nos han salvado la vida, porque podemos hacer este tipo de obras tan significativas para toda nuestra gente”, analizó Giacomino ante la Agencia Provincial de Noticias..

En ese sentido, se hizo hincapié en el impacto positivo que tiene el Plan, sobre tres ejes que se considera fundamental: la solución de problemas habitacionales concretos para muchas familias que residen en localidades de menos de 10.000 habitantes, la generación de puestos de trabajo con empleo de mano de obra de cada pueblo y el estímulo económico a la actividad comercial de cada localidad.

“Puedo decir que estas Mi Casa que son seis (6) viviendas, están casi listas son completas con nexos de infraestructura, gas, agua, termotanque, calefactor, mesada, sanitarios. Salió el tema de gas que se hizo una extensión hasta la zona donde están edificadas. Cuando hay obras como las viviendas se ocupan unos 15 obreros o más, hay movimiento en los comercios, el dinero viene de la Provincia y nosotros lo administramos, recorremos los corralones intentamos que quede acá el dinero, pero sino vamos a los negocios de la zona”, expresó el jefe comunal.

Las repercusiones a mediano y largo plazo del Plan de viviendas sociales, Mi Casa es insoslayable porque además de favorecer el arraigo de las parejas jóvenes en las localidades, fortalece el tejido social y mejora la calidad de vida de todos los habitantes.

En varios pueblos, además, esta circunstancia los torna más atractivos para personas que deciden trasladarse desde las ciudades más pobladas, como General Pico y Santa Rosa, en busca de un ritmo de vida más tranquilo, pero en entornos como los que ofrecen los pueblos pampeanos, dotados de todos los servicios esenciales.

«Siempre el campo es el movilizador de gente que va y viene y cuando llega a la localidad forman nuevos núcleos familiares y se quedan. Por eso tenemos que contemplar en los años una importante proyección de casas sociales para que no se nos vayan. Hoy tenemos varios puntos a favor para que ellos se queden con nosotros, cuando nos juntamos con los posibles adjudicatarios y una vez que el IPAV aprueba el listado final les digo que paguen algo que es suyo de por vida, y con lo que la gente paga se pueden realizar más casas. Hay que ser solidario y ponerse en el lugar de la otra familia que desea y anhela su casa, en eso trabajamos y planificamos a futuro”, finalizó.

