Incertidumbre por el pago de salarios y funcionamiento de la UNLPam desde febrero

Compartir esta noticia:

El rector Oscar Alpa confirmó que el gobierno de Javier Milei no aseguró las partidas para el pago de salarios y el funcionamiento de la casa de altos de estudios a partir del mes de febrero.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, confirmó en declaraciones radiales que no está asegurado el pago de sueldos para el mes de febrero, luego de la reunión mantenida con autoridades nacionales, donde se trató el envío de fondos, como corresponde al estado nacional.

“Técnicamente, el gobierno ha decidido no impulsar ninguna ley de Presupuesto, por lo tanto, en la legislación argentina, está la prórroga automática del anterior, pero el anterior, entiendo que la prórroga es sobre el ejecutado. Es decir que no es el Presupuesto de todo el 2023, sino que en diciembre tenía un 160% de aumento con respecto al Presupuesto, ahora, en enero no”, dijo.

“En el original, uno dividía por 12 y hablamos de cosas de hace un año atrás. Si fuera del ejecutado, se suma enero, que sería igual a 2023, pero en diciembre fue de 160%. Igual, no alcanza, si se hace un promedio, nos va a dar un 80% y en enero, hay que pagar, con 2023, con el 160%. O sea, que nos va a faltar un 80%. El presupuesto, si fuera 2023, que normalmente no es, se prorroga el ejecutado, a ese ejecutado le falta un tercio del presupuesto para el año que viene, pensando que no haya aumentos salariales”, explicó a periodistas de FM Radio Noticias.

“Ni siquiera tenemos los pesos para pagar, en la misma cantidad, que se pagó en diciembre. De prorrogarse el presupuesto, nos debieran transferir por lo menos lo mismo de diciembre y es lo que trasladamos como planteo”, agregó, para explicar que “la respuesta al pedido de dinero, no puede pasar del 16 o 18 de enero, a través de una Resolución. Si esa resolución, es inferior a la de diciembre, todas las universidades no vamos a pagar los sueldos”, explicó Alpa.

Alpa agregó que los salarios, que se cobran en estos primeros días de enero, están asegurados, pero que no hay certidumbre para el pago del mes que viene. “Lo que ya está pagado es el aguinaldo y estamos esperando la transferencia de diciembre, sobre una resolución que ya está firmada. El problema, es en enero. El tema será el 31 de enero, pagar el mes de enero”.

Además, precisó que se pone en riesgo el financiamiento educativo para el próximo ciclo lectivo que comienza en febrero de 2024. “Los gastos de funcionamiento, son un tercio de lo que tendría que estar presupuestado. Sumado a esto, las tarifas van a aumentar muchísimo más y, todas las universidades, deberían sumar un 20 o 25% más de gastos de funcionamiento. Es decir que tenemos un valor mucho menor para gastos de funcionamientos, con aumentos de tarifas que será importante y que afectará el funcionamiento de las universidades”.

“En lo que hace a sueldos, si en enero nos van a mandar lo mismo que en diciembre, con lo cual pagaríamos lo mismo, que es una reducción del sueldo real de trabajadores”, agregó Alpa, para precisar que el gobierno nacional apunta a la privatización de la educación universitaria.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios