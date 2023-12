La diputada Fonseca difundió un informe de su trabajo en la Cámara

Compartir esta noticia:

Sandra Fonseca legisladora, representante del partido Comunidad Organizada en la Cámara de Diputados de La Pampa, presentó su informe de gestión sobre su mandato 2019-2023.

Entre los distintos temas abordados, se destaca su «lucha contra la corrupción, donde advierte el encubrimiento a través del uso de las instituciones, en el entramado de la explotación de hidrocarburos en nuestra provincia, uno de los principales recursos estratégicos de producción económica y de desarrollo energético. El cual se evidenció en el ocultamiento en nivel de producción y comercialización con irregularidades, así como maniobras de evasión impositiva. Comunidad Organizada, votada como tercera fuerza electoral, por ley le corresponde la representación en segunda minoría en espacios de decisión de las empresas con representación estatal mayoritaria – Pampetrol S.A.P.E.M, Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M, Empatel S.A.P.E.M. – dejándola fuera de los ámbitos de participación por cuenta y orden del oficialismo e integrantes de una supuesta oposición legislativa. Comunidad Organizada, realizó denuncias sobre hidrocarburos en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y pedidos de informe en el ámbito legislativo, quedando en evidencia en estos últimos días de gestión el pago de favores a través de la colocación de Juan Pedro Brindesi, – quien defrauda el voto popular a pocos días de asumir como diputado por Comunidad Organizada, para el contubernio con el mandatario provincial e integrantes de la supuesta oposición y de esa manera al día de hoy ser premiado como director de la empresa Pampetrol S.A.P.E.M, por el oficialismo, pasando por encima a todos aquellos que estaban en condiciones reales de ser designados por el Poder Ejecutivo Provincial».

Textualmente manifiesta lo siguiente:

En el marco de su trabajo por la defensa de los recursos petroleros, mediante el proyecto de ley requiere que se declare el día 29 de marzo de cada año, como Día de la Reafirmación de los Derechos del Petróleo en la provincia de La Pampa.

En relación a la participación como referente institucional, Fonseca fue convocada en octubre del año 2022 a nivel internacional, para representar a nuestro país como disertante por su lucha contra el tabaquismo en La Pampa y como logró la sanción de la ley antitabaco en la jornada: Webinar Interregional Índice Global De Interferencia De La Industria Tabacalera (Gti): Impacto De Las Políticas En África Y América Latina.

En igual sentido, en el mes de septiembre del corriente año fue convocada por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) a nivel nacional a fin de ser oradora y compartir la positiva experiencia de nuestra provincia en los avances legislativos contra el tabaco, siendo la autora de la ley provincial N°2.563 «Programa Provincial de Prevención, Control y Tratamiento de Tabaquismo» y sus modificaciones.

En igual sentido, ha legislado en diferentes temas relacionados a la protección de la salud como es la ley N° 3.393, que “Promueve la implementación de políticas públicas que favorezcan entornos, instituciones, estilos de vida, hábitos y todo otro espacio socioeducativo cultural saludables”, con directrices de la OMS y UNICEF.

A fin de abordar la prevención de la violencia de género, presentó dos proyectos de ley, uno por el que se solicita la adhesión de la provincia de La Pampa a las disposiciones contenidas en la Ley Nacional Nº 27.736, la que tiene por objeto la prevención de la violencia contra mujeres en entornos digitales, modificatoria de la Ley Nacional Nº 26.485 «De Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres», y otro por el que se adhiere a las disposiciones contenidas en la ley N° 27.733 sobre Ley De Procedimientos Médico-Asistenciales, para La Atención de Mujeres Y Personas Gestantes Frente a la Muerte Perinatal.

En igual sentido, y en forma conjunta con la Diputada Radical mandato cumplido, Lorena Clara, presentó en diversas localidades de la provincia la obra de teatro “Fragmentos de un Pianista Violento”, a fin de concientizar a la población sobre dicha problemática.

En materia de Seguridad, presentó un proyecto de ley para que se incorpore a la ley N° 3.192 el Artículo 88 bis, posibilitando la intervención como querellantes en delitos contra la propiedad rural a instituciones de representación agropecuaria.

También presentó un Proyecto de ley por el que se crea la Oficina Legislativa de Análisis Presupuestario (OLAP), la que tendrá su funcionamiento en el ámbito de la Cámara de Diputados de La Pampa, para hacer el seguimiento de los recursos económicos y conocer en que se gastan los mismos.

En su dedicación por la salud pampeana, la legisladora presentó un proyecto de ley sobre la creación del Registro Provincial de personas que padezcan la patología de Fibromialgia, Síndrome de Sensibilidad Central, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome Químico Múltiple y un proyecto de resolución por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial una Campaña de Concientización y Prevención del suicidio.

Entre los proyectos podemos citar la sanción del día 19 de agosto como “ DIA DE LA PAMPEANIDAD”, ejercicio destinado a afirmar los sentidos de pertenencia e identidad de los valores pampeanos, reflejados en la conmemoración del natalicio del pampeano ilustre Juan Ricardo NERVI, y el proyecto por el 40° Aniversario de la Restauración Democrática en Argentina, en memoria al 30 de octubre del año 1983 como el día de la recuperación del sistema democrático y el respeto permanente e incondicionado a la decisión del pueblo expresada en el voto popular.

La educación es uno de los pilares de su gestión, acompañando en gestionamiento de becas, realizando asesoramiento pedagógico a estudiantes. Con el fin de aportar a mejorar la calidad educativa ha presentado en dos oportunidades proyectos de resolución a fin de solicitar al Poder Ejecutivo la construcción del edificio para establecer el Instituto Superior de Formación Docente en la ciudad de Santa Rosa.

En igual sentido, solicitó distintos pedidos de informe al Ministerio de Educación.

En materia de niñez ha sido la única denunciante por la tragedia de Lucio Dupuy, solicitando el juicio político al Gobernador Sergio Ziliotto y al Ministro de Desarrollo Social Diego Alvarez, por el incumplimiento en sus deberes, no aplicando el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, establecido por la ley provincial N° 2.703, la que fue rápidamente rechazada inlimine y que al día de hoy pese a los reclamos públicos e institucionales de Fonseca, no ha podido conocer los fundamentos que expusieron los integrantes del Jurado para determinar el rechazo, siendo que integraban no solo diputados del oficialismo sino de la oposición. Asimismo, presentó un proyecto de ley por el que se crea el Programa de Fortalecimiento Integral de la Familia, el que tiene por finalidad la revinculación de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores y afines; como así también un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio a la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo informe el trabajo realizado por la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente – COPRETI- y el motivo por el cual no convocaba a los/as representantes designados/as para conformar una comisión permanente.

La legisladora siempre ha puesto el foco en las familias, niñez y adolescencia, además de su tarea legislativa, concentra su tiempo en actividad comunitaria, colaborando con distintas organizaciones, programas de apoyo para el buen uso del tiempo libre, donde realiza un sostenido trabajo en red. Además, acompaña, orienta y deriva casos de vulneración de derechos, tanto de niñas, niños y adolescentes, como de personas con discapacidad.

Junto con el equipo técnico-profesional, se realizaron asesoramientos, acompañamientos, seguimientos de trámites previsionales, pensiones, gestiones de subsidios, gestiones de actualización de expedientes.

En el momento socio-económico que atraviesa la provincia y el país, se orientó en la presentación de proyectos para microemprendimientos laborales.

En el mes de septiembre de este año, Fonseca contribuyó para que se realice en La Pampa por primera vez el “Encuentro Nacional de Jóvenes Sordos de 18 a 30 años”.

A modo reflexivo la diputada en representación de Comunidad Organizada manifestó, “mi lucha por los más vulnerables me situó en esta gestión a dedicarme intensamente a la transparencia de políticas públicas, entre ellas la defensa de la Constitución y la independencia judicial. Por lo tanto, la postura de rechazo absoluta frente a la designación en el Poder Judicial de cargos “sustitutos”, los que son transitorios y privan de derechos a la sociedad vulnerando la administración de justicia, siendo este un mecanismo usado para atender favores o connivencias políticas.”

