La mujer salvada por el perro denuncia que la quisieron matar: “fue intento de femicidio” 

El lunes 25 de diciembre a la madrugada un hombre ingresó a una vivienda de la calle Pilcomayo de Santa Rosa y fue repelido por un perro, que impidió que atacara a su dueña. Denuncian intento de femicidio.

Paula Quiroz, hermana de la mujer atacada, aseguró que el hombre que ingresó a la vivienda no lo hizo para robar: “la quiso matar”.

“Estamos aterradas porque nunca nos imaginamos pasar por esto. Esto no fue un robo, fue un intento de femicidio. Lo tenía planificado”

Contó que el agresor, con su novia, una empleada de Salud Pública, “viven hace cuatro meses, al lado de la casa de mi hermana. El día ese la novia estaba trabajando”, añadió.

“Ese día (el 24 de diciembre) ella llega a su casa a las 22:30. Al rato B.LL. le golpea las manos pidiéndole un taxi. Mi hermana no le abre y desde la ventana le dice que no andan los taxis. A las 12 de la noche se acerca por un tejido que separa las dos viviendas y le dice ‘yo quiero darte un presente’ con una cerveza en la mano. Mi hermana nunca tomó alcohol así que le dijo que gracias, pero que no la quería”, agregó en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

“Él lo venía planeando y calculó todo. Mi hermana tiene dos perros una caniche y un perro más grande. Los entra, se acuesta a dormir y se despierta a las 2:30 de la mañana con una pelea de perros. Se levanta, se encuentra con sus perros y otro perro. Y también ve a este tipo mirándola. Le dice ‘vecina se le metió el perro’. Ella le dice que lo saque, él salta al lado, saca al perro y se da cuenta de que ella está sola”, asegura.

“Este tipo entro a matarla, en ningún momento intentó robarle algo. Mi hermana cuando se da cuenta de que él le va a hacer algo, entra a la casa. Pero él tenía todo preparado, tenía una escalera, entra a la casa de mi hermana encapuchado, con un cuchillo, forcejean, la tira al piso y le pone el cuchillo en la garganta y le dice ‘quedate quita o te mato’”, relata la hermana de la víctima.

“La novia estaba trabajando en salud y cuando la policía la ubica, ella dice que no lo conoce, no entiende lo que hizo. Nosotras no vamos a parar hasta que esta persona pague. Este tipo es un perverso, tiene denuncias por violencia de género de su exmujer y de la novia”, finalizó.

