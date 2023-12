Milei afirmó que si el Congreso rechaza el DNU, llamaría a una consulta popular

Compartir esta noticia:

El Presidente consideró que la situación económica «requiere de medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces pero el riesgo de no tomar el toro por las astas rápidamente, sería tremendo».

El presidente Javier Milei afirmó que llamaría a un plebiscito si el Congreso rechaza el DNU de desregulación de la economía y apuntó contra los legisladores que «buscan coimas» a cambio de votos, al destacar que el decreto «apunta contra los corruptos» que quieren «agarrar un negocio negociando alguna ley».

En ese sentido, pidió que quienes no quieren su aprobación expliquen «por qué el Congreso se opone a algo que beneficia a la gente» y criticó a quienes se manifiestan en contra de sus medidas porque «no pueden aceptar que perdieron» y que la «población eligió otra cosa».

«Si me rechazan el DNU llamaría a un plebiscito o consulta popular», manifestó Milei a la señal de cable La Nación+ y exhortó al Congreso a que explique por qué se «opone a algo que beneficia a la gente» y advirtió que «no tienen conciencia de la gravedad de la situación».

El Presidente, quien por primera vez da una entrevista desde Casa Rosada luego de una tanda de reportajes realizados en el Hotel Libertador donde estuvo residiendo hasta hace poco, destacó que con el decreto los legisladores «no pueden morder» y que es eso «lo que más le molesta» porque «buscan coimas» a partir de sus votaciones en el Congreso.

«Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley», insistió.

Las protestas

Sobre ese punto, retó a que los opositores a su gestión «intenten» desestabilizar su administración para ver «si la gente los deja», aunque aclaró que mientras las manifestaciones sean «dentro de la ley, no hay ningún problema» pero que «cuando violen la ley, el que las hace las paga».

Elogió entonces que por medio del protocolo anti piquetes «podés quejarte todo lo que quieras» si se respetan las leyes y valoró la campaña gubernamental para evitar que quienes son beneficiarios de planes sean «apretados» por intermediarios.

«Todo lo que se usó para el mal y sembrar el miedo» durante la campaña electoral «nosotros lo usamos para comunicar que nadie puede apretarlo y que si no iban a la marcha no iban a tener problema», señaló el jefe de Estado al referir a la consigna que lanzó el Gobierno la semana pasada «El que corta, no cobra».

Para Milei, en su gestión están «sacando la corrupción a capa y espada» para «limpiar los vicios del Estado» por los «dobles cobros» del Plan Potenciar Trabajo detectados, dijo, en un «trabajo conjunto» entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el fiscal Guillermo Marijuan.

Además, detalló que se recibieron «más de 11 mil denuncias de extorsión» de beneficiarios de planes contra dirigentes de organizaciones sociales y elogió el operativo de seguridad que permitió «trabajar de una manera mucho más ordenada para que sea una situación que se manejó con mucha destreza», en el marco de la marcha del miércoles 20 de diciembre pasado.

Sobre las reformas

«Los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo», dijo Milei en referencia a las medidas económicas de su Gobierno y explicó que el plan «no salió de un día para el otro» sino que recién se presentó «un tercio de las reformas» que se tienen previstas.

Y si bien afirmó que no habrá próximos anuncios para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, exhortó a esos sectores «a competir» en el mercado laboral.

Además, confirmó que «no habrá aumento» de salarios para los empleados públicos en el corto plazo.

«Hay que ir y dar pelea porque no sabés cuánta fuerza tenés. Los argentinos de bien están dispuestos a hacer este esfuerzo», aseguró e insistió que en La Libertad Avanza (LLA) quieren realizar estos cambios porque «creemos que estamos para dar un punto de giro en la República Argentina».

El mandatario consideró que las medidas anunciadas demuestran que han sido «consistentes con lo que decimos» y advirtió que como «no hay tiempo», se requiere de «un shock de libertad y anticasta» en la economía porque «la situación es realmente complicada».

Para el Presidente, la situación económica requiere de medidas que «a la vista de un observador convencional parecen audaces pero los riesgos de no tomar el toro por las astas rápidamente, sería tremendo».

Consultado sobre un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei anticipó que es «factible» que a la Argentina le sea entregado un nuevo préstamo y consideró que el organismo internacional de crédito ve como «héroes» a los integrantes de su Gobierno por proponer llegar a «déficit financiero cero».

«El acuerdo técnicamente está caído porque el Gobierno anterior no lo cumplió», afirmó Milei y destacó que al FMI le «llamó la atención» que durante la campaña electoral su partido anunciara el «déficit cero» por lo que, dijo, «están fascinados» con su gestión.

Finalmente, en un mensaje a los argentinos en el cierre de su «última entrevista del año», el Presidente celebró: «Esta vez el esfuerzo vale la pena, esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Les estamos devolviendo la libertad, esta vez vamos a salir en serio. Vamos a atravesar un trago amargo pero después de ese período Argentina se pondrá de pie para ser una potencia».

