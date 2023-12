Rechazo al DNU de Milei: “Estas leyes perjudican a todas las trabajadoras y trabajadores”

Compartir esta noticia:

Una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras hicieron la primera manifestación contra el decretazo de Javier Milei, que afecta derechos laborales, provoca el despido de personal, deroga las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras, modifica códigos de fondo, desregula la economía y atenta contra la empresa nacional pyme con la apertura indiscriminada de las importaciones.

La medida de fuerza, con retiro del lugar de trabajo desde las 10 de la mañana, fue convocada legalmente por ATE La Pampa y contó con la adhesión de la Mesa Intersindical Estatal, sectores políticos y Movimientos Sociales.

Lilia López, secretaria general de la CTA de los Trabajadores, rechazó el DNU implementado por Javier Milei y criticó la reinstauración del Impuesto a las Ganancias que propone el Ejecutivo. “Este DNU se puede frenar en la justicia y en la calle”, afirmó.

“En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra nuestra central frente a los tribunales, entregando una carta documento, para declarar no constitucional este DNU y en cada lugar del país, se está reflejando lo mismo que pasa a nivel nacional, convocado por las centrales”, dijo a Plan B.

“La CTA de los Trabajadores salió desde el primer momento a rechazar este brutal Decreto de Necesidad y Urgencia, que lo que menos tiene, es necesidad y urgencia. Si vemos y leemos, las leyes que tocan, la mayoría de ellas, no tienen necesidad y urgencia. Simplemente estas leyes vienen a perjudicar a todas las trabajadoras y trabajadores del país”, agregó.

“No hay una que podamos decir que la dejamos afuera, si no que absolutamente todas vienen a perjudicar a trabajadores y trabajadoras”, agregó la secretaria general de la Central de Trabajadores Argentinos.

Consultada sobre si el Decreto presidencial puede ser revertido en el Congreso, López dijo que “viajaba de General Pico acá y escuché que el DNU no iba a ser tratado ahora. No será tratado en extraordinarias. Pero sí, entró la ley de Impuestos a las Ganancias que en estos días, entre hoy y mañana, nuevamente las trabajadoras y trabajadores, nos vamos a ver afectados por este impuesto, si no sucede lo contrario”.

“Estamos viviendo un momento de crisis total. Ese DNU es histórico, único en la historia de la República Argentina y se puede frenar en la justicia y en la calle. Necesitamos de las dos cosas, pero por supuesto que tenemos claro que la unidad del campo popular en las calles, es fundamental para ponerle un freno y decirle a este Presidente que los trabajadores y trabajadoras de este país, no nos vamos a arrodilar”, dijo. “Vamos a hacer escuchar nuestras voces en defensa de nuestros derechos”, agregó.

En referencia a la posibilidad de hacer un paro nacional, López dijo que “la reunión que van a tener las centrales el día de mañana, va en busca de una medida de fuerza mucho mayor y ahí estaremos”, cerró la secretaria general de la CTA de los Trabajadores.

