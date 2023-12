“Si es necesario, nos presentaremos en la Corte Internacional de los Derechos Humanos”

Compartir esta noticia:

El viernes 22 de diciembre el jurado de enjuiciamiento absolvió, por mayoría, a la jueza y a la asesora de menores, de la acusación de mal desempeño. La familia Dupuy estuvo en la Cámara de Diputados y se fueron “con un sabor muy amargo: volvieron a asesinar a Lucio”, aseguró Ramón Dupuy.

Ramón, en diálogo con InfoPico Radio 99.9, manifestó que “es un trago muy amargo porque se cometió, nuevamente, una gran injusticia con Lucio: para nosotros, volvieron a asesinarlo y nos volvieron a basurear“.

Con respecto al análisis del jury, dijo que “fue una plantada en escena, un circo que armaron para decir que fueron enjuiciadas. Si bien nosotros teníamos una luz de esperanza que la justicia pampeana no pertenezca a la corporación judicial familiar, me demostraron que existe la bajada de línea política; es muy doloroso para la familia. El voto de Losi era cantado, porque en una primera instancia había votado para no enjuiciarla” y aclaró que “la diputada Larreta votó por la destitución con todos los argumentos que presentó el fiscal Sancho, que puso en evidencia los horrores que cometieron porque no se puede decidir en 20 minutos el centro de vida de un niño. Es una vergüenza nacional la justicia de La Pampa”.

“Nos hicieron sentir como si nosotros hubiésemos cometido el asesinato porque evaluaron si Cristian (papá de Lucio) pasaba o no el alimento, si era un padre presente o no y se estaba juzgando el accionar de la jueza y de la asesora y no a la familia: Lucio vivió cuatro años de felicidad y amor con nosotros”, sostuvo y agregó que “ellas miraron para el costado y no les interesó la vida de Lucio y no les interesa en general los niños de La Pampa. Con este fallo tienen la libertad de hacer lo que quieran y van a hacerlo”.

Sobre que harán con esta decisión de la justicia, Ramón explicó que “la ley 313 de la provincia no permite enjuiciamiento a los jueces, pero es anticonstitucional y la analizaremos. Si es necesario, nos presentaremos en la Corte Internacional de los Derechos Humanos para que revea este fallo”.

“Fue un golpe muy bajo, actuaron muy bien y fueron prolijos, me dieron un empujón para atrás, pero voy a tomar un envión con más fuerza”, subrayó.

Fuente: Infopico.com

