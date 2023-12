General Pico: criticas de la UCR al Presupuesto Municipal 2024

Compartir esta noticia:

El bloque de concejales radicales dijo que el Presupuesto enviado por el Ejecutivo para el ejercicio 2024 es un “vamos viendo”. De todas formas a la hora de votar acompañó el proyecto que fue aprobado por unanimidad.









En sesión extraordinaria el Concejo Deliberante de la Ciudad de General Pico se trató el Presupuesto Municipal 2024, que fue aprobado por unanimidad de sus miembros. Más allá del acompañamiento, desde el radicalismo local manifestaron “vamos a acompañar la aprobación de este presupuesto porque pese a que consideramos que es un presupuesto alejado de la realidad del país y de las prioridades de los piquenses, es la forma y el método que está gestión eligió y que no vamos a generar ningún impedimento ante momentos críticos”.

La concejal Eugenia Forte fue la primera de las ediles en tomar la palabra y realizar un análisis caracterizando al presupuesto municipal como un “vamos viendo” y se preguntó «¿por qué tanto apuro en presentar y aprobarlo cuando ya hoy es un presupuesto alejado de la realidad?».

“Este será el primer presupuesto de esta nueva gestión, pero que marca la continuidad de una gestión que fue reelecta, no siendo esto un punto menor a la hora de leer, analizar e interpretar este presupuesto. Nos encontramos con funcionarios entrantes que en realidad no fueron quienes confeccionaron dicho presupuesto. Así también debemos señalar que es un presupuesto realizado con una proyección del 69% de inflación, cuando hoy estamos en el 148,2% y subiendo, es decir es un presupuesto falaz”, sostuvo la edil.

Respecto del área de Desarrollo Social, dijo que “vemos con preocupación cómo se continúa precarizando la labor de los profesionales del área. Cuando la canasta básica es de $350 mil, una profesional en el área de niñez apenas si alcanza los $300 mil, considerando lo complejo de las intervenciones, la directora sostiene que no pueden conseguir psicólogas abogando a distintas excusas, cuando la realidad es que el pago es malo, y las responsabilidades son muchas y ya tenemos la experiencia de que les sucede si llegan a reclamar.”

Indicó por otra parte que “en desarrollo social hay 3.400 asistencias de módulos alimentarios mensuales, no previendo presupuestariamente un aumento o refuerzo de las cantidades en base a la situación económica que se avecina. Las medidas son parches, cuando hay equipos que se encargan de evaluar pero no hay seguimiento, acompañamiento tendiente a revertir las causas del problema. Así también vemos el sistema de becas es un ejemplo más del “vamos viendo” que plantea la gestión, el Secretario no pudo explicar qué partida presupuestaria van a becas, “lo que sobra”, “lo que queda”, “vamos viendo…»

Por su parte el presidente del bloque, Marcelo Capellino, manifestó: “Estamos tratando un presupuesto cuya relatividad es evidente, no tenemos pauta inflacionaria real, ya que no contamos con presupuesto nacional 2024, la decisión de no enviarlo por parte del Ejecutivo Nacional es la muestra más clara de materializar la reducción del déficit o ajuste. Un ajuste que ha sido legitimado por la gente y que genera por lo pronto esperanza; y aunque no sabemos muy bien respecto de que, hay una sensación de que al país le vaya bien. La crisis producto del gobierno de Alberto Fernandez, que impacta sin dudas en nuestra ciudad y sobre todo en la administración de los recursos, se debe a la combinación de dos dimensiones: la debilidad política del gobierno saliente y los desequilibrios económicos, con ese rumbo nosotros no tenemos nada que ver y tampoco formamos parte del gobierno del presidente Milei”.

Y finalizó: “Obviamente vamos a tener una mirada objetiva de la distribución de los recursos totalmente distinta, pero lo que hicimos hoy es legitimar los recursos con el que la gestión de Fernanda Alonso va a gobernar hasta donde alcance, porque dudo que este presupuesto alcance, y establecer nuestro compromiso como oposición de que vamos a fiscalizar el mismo y a generar los aportes correspondientes”.

