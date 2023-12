Ziliotto: “Seguiremos interviniendo en la economía, pero hoy tenemos otras prioridades”

Compartir esta noticia:

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la última reunión del año del Consejo Asesor de I-COMEX, donde repasó las políticas de gobierno implementadas para cada sector para la producción y desarrollo económico de la provincia, no sin plantear las consecuencias de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.









“Seguiremos con un Estado presente apoyando un modelo de crecimiento, producción, desarrollo y trabajo pampeano”, pero advirtió “hoy tenemos otras obligaciones primarias antes que seguir interviniendo en la economía, como son la salud, la educación, la seguridad y la alimentación de los sectores vulnerables”, subrayó Ziliotto.

Del encuentro, que se llevó a cabo este jueves por la tarde en el salón de usos múltiples de la Dirección Provincial de Vialidad, participaron el titular de I-COMEX; ministros del Gabinete el vicepresidente del Banco de La Pampa, Alberto Giorgis; el presidente del Fondo de Garantías Pampeanas, Sergio Pereda y un nutrido grupo de representantes de las cámaras, asociaciones, colegios y consejos profesionales.

En el inicio, Lastiri trazó un panorama macroeconómico de los últimos 4 años y se refirió la evolución favorable de las exportaciones provinciales. La ministra González repasó la línea de créditos para los distintos sectores económicos; y el secretario Pedehontáa se refirió al crecimiento del empleo y la baja de la desocupación de la primera gestión de Ziliotto.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Alejandro Vicente dio detalles de los avances en la implementación de la Ventanilla Fiscal que permite la compensación automática de impuestos.

«Estado presente»

Ziliotto, en su carácter de presidente honorario de la Agencia, hizo un resumen de sus primeros 4 años de gestión donde el modelo de «producción y trabajo» de La Pampa posibilitó que la provincia creciera un 9% su economía, subiera la actividad económica y bajara un 50% el desempleo para lo que destacó el rol del «estado presente».

«La síntesis es de satisfacción porque los objetivos que nos planteamos y que fueron en común con todos los que estamos acá, se cumplieron. Porque el crecimiento y el desarrollo de La Pampa pasa por la producción y el trabajo. Potenciar el trabajo entre el sector público y privado nos tiene que unir», aseguró.

«Nos tiene que llenar de orgullo. Hay políticas públicas transversales que unen una provincia ordenada, seria, amigable, creciendo desde el punto de vista económico. A pesar de la tormenta perfecta que fue el endeudamiento, la guerra y el covid, nosotros salimos, y se generó un escenario de crecimiento. Desde la salida de la pandemia a la fecha se crearon 5.400 trabajos registrados, creció un 20% el empleo, la economía creció el 9,1% (solo en 2022) y en estos cuatro años de gobierno bajó la desocupación un 50%. Es una sensación de satisfacción», resumió.

«Contexto distinto»

Ziliotto también habló de lo que se viene en el país a partir de las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. «Lamentablemente soy muy escéptico casi pesimista en un contexto distinto si vamos a poder mantener, nosotros y ustedes, este nivel de crecimiento. Y si desde el Estado podemos mantener el nivel de asistencia e intervención».

Advirtió por la decisión del Gobierno nacional de gobernar a través de Decretos de Necesidad y Urgencia y la denominada ley ómnibus que busca una «degradación de la calidad institucional del país».

«No podíamos salir del asombro por las medidas tomadas por DNU burlando la división de poderes, la potestades del congreso de la nación, vemos una ley ómnibus que tiene 900 artículos, trata 55 materias distintas y no todos los artículos de aprueban por la misma mayoría. Vemos una gran degradación de la calidad institucional de la democracia. Hay una búsqueda de la suma del poder público que no le hace bien a nadie», afirmó. Por esto dijo que «más allá de su pertenencia ideológica o sectorial no se puede permitir que se cambien las reglas democráticas».

Bajan los recursos y aumenta el gasto

Sobre el futuro inmediato en materia económica, el gobernador dijo que «vamos a un escenario de primarización de la economía, con una dependencia muy fuerte del valor de los commodities».

Agregó que «desde el punto de vista de las finanzas, vamos a acceder a una tormenta perfecta, nos van a bajar los recursos y aumentar el gasto». Detalló las implicancias que tendría la reversión del impuesto a las ganancias. «Nosotros vemos el salario como inversión para la economía y porque todo lo que es salario va a consumo y más en épocas de crisis», dijo.

«Este modelo claramente plantea una gran transferencia de recursos de pymes, clases medias y bajas a los sectores concentrados de la economía y una gran transferencia de recursos de las provincias a la Nación. Este modelo va a achicar la economía», remarcó.

Detalló el impacto que tendrá en las finanzas del Estado provincia: «vemos la eliminación de las transferencias discrecionales, que no es una entelequia, tienen que ver con partidas como salario para la educación, generación de empleo, etc.».

Explicó que «la coparticipación no se va a eliminar pero se va a vaciar. Va a haber menos recursos para la masa coparticipable que se va a nutrir de menos recursos producto de la recesión».

Insistió, como lo había hecho en el discurso del pasado 10 de diciembre, que «el Presupuesto 2024 garantiza sostener la educación, la salud, la seguridad y a los sectores vulnerables el alimento».

Salud, educación, seguridad y alimentos

Ziliotto advirtió que el Estado pampeano deberá atender más población en el sistema público de salud debido al aumento de las pre pagas generado por la desregulación habilitada por el Gobierno Nacional que también impacto en el precio de los medicamentos.

En el mismo sentido, pero en relación a la educación, dijo que “se trabaja en la proyección del impacto que tendremos en la matrícula de la educación pública debido al aumento de la cuota de los colegios de gestión privada, más allá que el Estado les financie el costo salarial de los docentes”.

“En materia de seguridad sabemos que a mayor pobreza hay más conflictividad social y por eso deberemos no solo esforzarnos por evitar que aumente la pobreza, sino además fortalecer la prevención vía contención social”, afirmó.

Enfatizó que el Gobierno de La Pampa seguirá garantizando “la alimentación de los sectores más vulnerables a partir de la aplicación eficiente de los recursos. Vamos a asistir a las familias para llegar al umbral de la canasta básica de alimentos”.

“Sabemos que habrá clase media que pasara a la pobreza y hogares pobres que pasaran a la indigencia. Por eso haremos una radiografía hogar por hogar que nos permita saber cuáles son sus necesidades”, precisó.

“Vamos a respetar la palabra empeñada”

Ziliotto subrayó que “en el presupuesto planificamos tres destinos ante el ingreso de mayores recursos. Los tres están directamente orientados a potenciar la economía: salarios de los empleados públicos; mayores recursos para intervenir en la economía (subsidio de tasas, incentivos fiscales); e intervenir en la obra pública que es, quizás, el elemento más dinamizador de la economía”.

Dejo en claro que dentro de lo proyectado no se prevén mayores recursos y por eso, como siempre, vamos a hacernos cargo, vamos a respetar la palabra empeñada. Todos los créditos y los programas que el sector privado ya tiene tomados los vamos a cumplir a rajatabla y las herramientas que pondremos a disposición las iremos estudiando, porque no sabemos cuál es el impacto directo y final de las medidas del gobierno nacional en la economía”.

“Hoy por hoy todas las políticas públicas están en revisión permanente, pero vamos a garantizar prioritariamente salud, educación, seguridad y el alimento para los más vulnerables”, insistió, pero dejó en claro que “seguiremos con un Estado presente apoyando un modelo de crecimiento, producción, desarrollo y trabajo pampeano”.

El mandatario indicó que “mañana entra en vigencia el DNU, tiene fuerza de Ley desde el primer día y genera derechos adquiridos que son irreversibles. Eso, puede generar situaciones de una gravedad institucional de la que aún no hay dimensiones”.

Finalmente, le dijo a los sectores económicas presentes, “siempre vamos a estar al lado de ustedes, pero entiendan que tenemos otras obligaciones primarias antes que seguir interviniendo en la economía”.

