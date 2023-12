El CEC advierte:“si a algún empresario se le ocurre tomar un empleado y echarlo a los ocho meses, le vamos a hacer juicio”

Compartir esta noticia:

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Santa Rosa, Rodrigo Genoni, criticó al gobierno anterior por su “falta de coraje” para cambiar la distribución de la riqueza y advirtió que el DNU de Milei es inconstitucional. Cuestionó a la UCR por “su silencio”.

Rodrigo Genoni advirtió que “todo empresario, sobre todo las grandes corporaciones, que pretendan hacer uso de este DNU inconstitucional, va a terminar en un juicio laboral. Este DNU genera más incertidumbre en el ámbito empresarial, en las inversiones y en los trabajadores”.









“Esto ya lo consultamos con el titular de la cátedra de derecho laboral de la UNLPam y nuestros abogados. Le voy avisando que, si alguno piensa tomar un empleado por ocho meses y luego lo va a despedir, le vamos a hacer un juicio laboral”, advirtió.

“Esto tiene que ver con la inconstitucionalidad porque no hay ni necesidad ni urgencia de sacar por DNU una ley que es incumbencia del Congreso Nacional. La política que está realizando este presidente, a través de este decreto, avasalla muchos derechos y tiene que pasar por el Congreso”, resaltó.

Rodrigo Genoni criticó a la UCR y las Cámaras empresariales, que en un gobierno peronista “ya estarían en la ruta por el aumento de las retenciones, y ahora, hacen silencio”.

“No termino de entender el silencio que hace la UCR. Tenemos muchos trabajadores en los sindicaditos que son peronistas, radicales, socialistas, de distintas ideologías y los radicales hacen silencio ante la acusación de coimeros, ante el avasallamiento, ante la UIA”, dijo.

También mencionó “el silencio que hace CAME, la Cámara de Industria y Producción de La Pampa, UNILPA, que son las principales cámaras que se benefician de las políticas del gobierno provincial”.

Respecto de la frase “no hay plata” pronunciada por Milei, el dirigente mercantil afirmó que “la plata está. Lo que nos pasa tiene que ver con la falta de distribución de la riqueza. A partir de 2020 el empleo en comercio tiene una curva de crecimiento. En Santa Rosa – Toay pasó de 7.166 puestos de trabajo, pasó a 7.873”, ejemplificó.

“Es un crecimiento continuo del trabajo registrado. Pero ¿qué sucede? El trabajador tiene un sueldo que no alcanza a llegar a fin de mes. ¿Dónde está la plata?, en la falta de distribución de la riqueza que el gobierno de Alberto Fernández no tuvo la capacidad de generar. Obvio que no se lo voy a pedir al de Macri”, indicó.

“Los trabajadores no trabajamos 48 horas semanales para ser pobres. Nosotros necesitamos un empleo registrado que te permita alquilar, viajar, llegar a fin de mes, acceder a créditos hipotecarios”, enumeró.

“A Alberto le faltó política de distribución de la riqueza. Falto coraje. Si un gobierno peronista hubiera aplicado las retenciones que aplica el de Milei, le hubieran dicho que es confiscatorio, hubieran cortado la ruta”, aseguró.

“Hay sectores como la CAME, UDECA, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, que le permiten a un gobierno de derecha determinadas cosas y a uno peronista o de justicia social, no se lo permiten”, finalizó.

