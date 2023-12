Femicidio de Paola Recuna: “la mató casi como a un perro, ¿quién me la devuelve?”

Compartir esta noticia:

Juan Manuel Barrios estuvo detenido desde el 15 de diciembre hasta el 28 de diciembre. La justicia lo liberó porque su relato se condice con el de los hijos de la víctima de femicidio y con las pruebas recolectadas en el lugar.

Juan Manuel Barrios dijo, tras recuperar su libertad en la causa donde se investiga el femicidio de Paola Recuna y por el que permanece detenido Rolando Quiroga, señaló que “estoy bien y mal. Bien porque se comprobó que no tuve nada que ver y mal porque ¿quién me devuelve a Paola?”









El detenido es la expareja de la víctima. Barrios, era la pareja con la que mantenía una relación hasta el día del femicidio.

“La justicia comprobó que tiene todas las pruebas contra él (por Rolando Quiroga), el ex de mi señora. Por más que yo esté libre, a ella no me la va a devolver nadie. A ella le quitó la vida cómo a un perro, o ni siquiera, porque yo no me animo a matar a un perro cómo él le hizo a ella”, indicó

“Ella era todo alegría, risa, no merece que le haya pasado esto. Nosotros somos de Pellegrini, nacimos juntos, nos criamos juntos. Estuvimos toda la vida juntos”, indicó en diálogo con el periodista Daniel Lucchelli para LU 100.

“¿Cómo sigo mi vida sin ella? Yo hago plateas para las casas prefabricadas, pero no sé cómo sigo mi vida después de esto. Éramos re compañeros. Teníamos planes para pasar las fiestas juntos, ir a Mendoza a visitar a su hermano, nos arruinaron todo, a mí, a los cinco hijos de ella y a mis hijos porque también la adoraban”, agregó.

Paola Recuna tenía cinco hijos con Quiroga y Barrios tiene seis hijos.

“Yo estaba en el baño cuando ingresó a matarla. Vi cuando él le pegó el puntazo. A mí me arrancaron un brazo, con ella estábamos siempre en la mejor, teníamos un montón de planes”, finalizó.

Femicidio

Este jueves fue liberado Juan Manuel Barrios, luego de una audiencia que se llevó a cabo en el Centro Judicial de Santa Rosa, en la causa que se lleva adelante por el femicidio de Paola Recuna.

Barrios fue detenido el mismo día de la muerte de Recuna, en su domicilio, y el otro detenido era Rolando Quiroga. Uno actual pareja y el segundo expareja, ahora único acusado por femicidio.

El juez Carlos Ordás había dictado la prisión preventiva por 90 días y este jueves, en una audiencia en la que se escucharon los testimonios de dos hijos de la víctima y se analizaron los registros de las cámaras de vigilancia que se incorporaron a la causa, Juan Manuel Barrio recuperó la libertad.

Ahora el único apuntado por la muerte de Paola Recuna, y acusado por femicidio por el vínculo de expareja, es Rolando Quiroga.

La hipótesis que se sostiene no difiere demasiado de las primeras explicaciones que dieron fuentes judiciales al momento del hecho. Recuna estaba en casa de Barrios con su hijo menor y Quiroga llegó al lugar donde finalmente la atacó con un cuchillo, acertando dos puñaladas, una de ellas en la aurícula izquierda, lo que le provocó la muerte.

Por eso, Quiroga continúa detenido, acusado por homicidio agravado por el vínculo con su expareja.

