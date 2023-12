Industriales pampeanos prevén desinversión y problemas con el pago de salarios

Compartir esta noticia:

La Unión Industrial de La Pampa (Unilpa) junto a técnicos de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, realizaron el segundo informe de perspectivas para el sector y dieron a conocer la situación actual y la proyección para el 2024.









Los resultados del Segundo Informe «Perspectivas Industriales de La Pampa», el cual hace referencia al mes de diciembre. Este mismo se realizó en articulación con la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa.

Objetivo del informe

Este informe surge como respuesta a la necesidad de contar con información sectorial propia de la provincia. El objetivo de estos informes sectoriales es generar información estratégica para la toma de decisiones públicas y privadas relacionadas a la industria de La Pampa.

Se construye a partir de las respuestas a formularios semestrales que evalúan y ponen en valor las perspectivas de las/os empresarias/os industriales sobre lo que pasó y es posible que pase en el corto plazo. Las variables a interpretar son de carácter macro (nacionales e internacionales), meso (regionales y provinciales) y micro (propias de la gestión organizacional).

Resultados

La muestra con la que se contó es de 21 industriales de La Pampa, diversificados en 6 sectores económicos, con preponderancia de pequeñas y medianas empresas. El 48% tiene un nivel de formación universitaria de grado completo, el 86% tienen entre 31 y 60 años y el 76% género masculino.

Nivel macro

El 81% plantea que la situación macroeconómica fue/es mala a muy mala. 1 de cada 4 ve mejoras en el próximo semestre, pero 1 de cada 6 plantea un futuro sin cambios. El 100% sostienen que la inflación es uno de los principales problemas en su estructura de costos. El 52% de los empresarios plantean que su acceso a crédito es negativo y a futuro desmejora.

Nivel meso

El 62 % mantuvo su volumen de producción. Un 29% aumentó su personal y el 43% proyecta bajas a futuro. El 28% aumentó sus inversiones y el 90% tiene pensado no invertir o desinvertir en el futuro cercano. Cerca del 48 % no percibió cambios en el volumen de ventas y el 71% cree que van a disminuir. El 67% sostiene que no hubo cambios en la cartera de clientes.

Nivel micro

El 69% planteó que el pago de salarios es un problema relevante a muy relevante y plantean que a futuro lo seguirá siendo. El 95% indica que son relevantes a muy relevante los problemas en tiempos de entrega de insumos. Para el 62% el endeudamiento fue y será un problema. Para el 76% el pago a proveedores es un problema relevante a muy relevante, aumentando al 95% a futuro.

Para acceder a más información sobre los resultados obtenidos adjuntamos link con el informe https://drive.google.com/file/d/1ucqfglqAOIQmlHNumN0LMVOSLpYAWojP/view

El Primer Informe «Perspectivas Industriales de La Pampa» se realizó en mayo y se conocieron los resultados en el mes de agosto. https://www.unilpa.com.ar/post/perspectivas-industriales-de-la-pampa-primer-informe-2023

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios