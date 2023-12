Incendio en el Parque Lihué Calel: Más de 4.000 hectáreas afectadas

Compartir esta noticia:

Desde el inicio del fuego, un total de 25 has de la propiedad Sierra Chica, 40 has. en la propiedad La Trinidad y unas 4024 has. dentro del Parque Nacional Lihué Calel, han sido afectadas por las llamas.

Desde el Parque Nacional informaron que durante la madrugada de ayer, 9 brigadistas, del Parque Nacional Lihué Calel y del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, trabajaron sobre el límite del parque a la altura de los Establecimientos vecinos “Sierra Chica” y “El Bocha”.

El incendio avanzó con mucha intensidad debido a los vientos errantes que se mantuvieron durante toda la jornada.

El fuego ingresó al Establecimiento Sierra Chica, donde trabajó una cuadrilla de Defensa Civil. Debido a la rotación del viento, el fuego retrocedió del sector de la propiedad y avanzó hacia la zona norte del parque, llegando hasta el sector del Salitral Levalle.

Desde la madrugada y hasta últimas horas de la noche trabajaron un total de 27 brigadistas de incendios forestales y 2 guardaparques, utilizando distintas técnicas y herramientas según el caso (línea de agua, herramientas de zappa, bombas de espalda y fuego técnico).

Se sumó también el uso de un helicóptero que realizó 85 lanzamientos de agua sobre la zona.

Finalizando la jornada el incendio quedó contenido y con poca actividad.

Este sábado se encuentran trabajando un total de 56 personas; 41 en el combate del fuego, 9 del PN Lihué Calel (2 guardaparques y 7 brigadistas), 3 del PN Laguna Blanca, 5 del PN Lanín, 3 del PN Quebrada de Condorito, 2 del PN Ansenuza, 3 del PN Traslasierra, 1 de PN Ciervo de los Pantanos, 3 del PN Predelta, 2 de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencia (DLIFYE) y 10 del Sistema Nacional de Manejo del fuego, más 13 personas en comunicación y logística del PN Lihue Calel (7 administrativos y técnicos; 3 guardaparques y 3 voluntarias) y 2 operadores de medios aéreos.

El Parque Nacional Lihué Calel continuará cerrado hasta nuevo aviso.

